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羅馬暴君鑲嵌畫流落民間！主人不識無價寶　2千年古蹟當咖啡桌50年

▲▼卡利古拉的馬賽克鑲嵌畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲古羅馬皇帝卡利古拉的馬賽克鑲嵌畫曾被當作咖啡桌。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

羅馬暴君卡利古拉（Caligula）曾將一幅馬賽克鑲嵌畫鋪在奢華的船上，然而隨著船隻沉沒後，人們就再也沒有見過它的蹤影，直到義大利古董專家布法羅（Dario Del Bufalo）因緣際會從一名女子手中取回畫作，才讓這幅珍貴的古蹟重見天日。有趣的是，由於過去的主人有眼不識泰山，畫作居然一直被用來當成咖啡桌，讓考古學家們驚訝不已。

綜合美聯社和CBS報導，這幅馬賽克鑲嵌畫大小約1.5平方公尺，畫中的幾何圖案是由紫紅水晶紋理的岩石和白綠色大理石所製。大船在公元41年左右沉沒，此後的幾個世紀，人們多次試著從湖中撈出古蹟，義大利文藝復興時期的建築師阿爾伯蒂（Leon Battista Alberti）也曾嘗試搶救遺跡，卻在最後宣告計劃失敗。

1895年，一群潛水員將船隻的遺骸從湖底撈出，才讓這幅馬賽克鑲嵌畫重見天日，並在附近的博物館展出。不過好景不長，隨著二戰爆發，德國人在撤退時放火燒毀了博物館，畫作也不知所蹤。

2013年，布法羅到美國紐約演講和辦簽書會時，一對男女的對話吸引了他的注意。當時，一位年輕男子指著他書內的圖片，對隔壁的女子菲奧拉蒂（Helen Fioratti）說，「你看，這是你的鑲嵌畫。」法布羅大感吃驚，於是便跟著那對男女來到他們位於曼哈頓的公寓，親眼看見了這幅2000年前的馬賽克鑲嵌畫。

原來，菲奧拉蒂在20世紀60年代看中了這幅畫作，不過她並不清楚畫作是不是真跡，也不知道賣家是否為合法擁有者，就直接從一位義大利貴族手中買下了它。菲奧拉蒂表示，她十分喜歡這幅畫，於是她在買下畫作後，就一直鑲在咖啡桌上，40多年來未曾轉手。由於畫作不是通過合法途徑被帶到美國，因此美義在2017年合作從菲奧拉蒂手中取回了畫作。

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