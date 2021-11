羅馬暴君鑲嵌畫流落民間！主人不識無價寶　2千年古蹟當咖啡桌50年

▲古羅馬皇帝卡利古拉的馬賽克鑲嵌畫曾被當作咖啡桌。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

羅馬暴君卡利古拉(Caligula)曾將一幅馬賽克鑲嵌畫鋪在奢華的船上,然而隨著船隻沉沒後,人們就再也沒有見過它的蹤影,直到義大利古董專家布法羅(Dario Del Bufalo)因緣際會從一名女子手中取回畫作,才讓這幅珍貴的古蹟重見天日。有趣的是,由於過去的主人有眼不識泰山,畫作居然一直被用來當成咖啡桌,讓考古學家們驚訝不已。

綜合美聯社和CBS報導,這幅馬賽克鑲嵌畫大小約1.5平方公尺,畫中的幾何圖案是由紫紅水晶紋理的岩石和白綠色大理石所製。大船在公元41年左右沉沒,此後的幾個世紀,人們多次試著從湖中撈出古蹟,義大利文藝復興時期的建築師阿爾伯蒂(Leon Battista Alberti)也曾嘗試搶救遺跡,卻在最後宣告計劃失敗。

1895年,一群潛水員將船隻的遺骸從湖底撈出,才讓這幅馬賽克鑲嵌畫重見天日,並在附近的博物館展出。不過好景不長,隨著二戰爆發,德國人在撤退時放火燒毀了博物館,畫作也不知所蹤。

When a mosaic from Roman emperor Caligula’s reign went missing, no one expected it to turn up as a coffee table in a New York City apartment.



It went on display earlier this year—once experts removed the coffee stains. https://t.co/VV693Y6LJX pic.twitter.com/Ldy0i6TfnP