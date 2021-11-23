中部社團串聯反核四！　黃士修：清一色是民進黨派系

▲黃士修說，中部社團清一色都是民進黨派系。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

「中部社團」今（23日）串聯召開記者會反核四，提到有S斷層、拼裝車等問題，核四商轉公投領銜人黃士修表示，打開主辦協辦名單可發現，清一色是民進黨派系，或政治色彩強烈的外圍組織，非常痛心這些政黨打手不斷造謠，無視台中鄉親面對的空汙危害、斷層風險。

黃士修說，中部社團宣稱的S斷層，已公布中央地調所完整全文，白紙黑字S斷層非活動斷層，且日本有500公里超級大斷層，仍然重啟核電，他們還說核四耐震僅0.4g，這是經濟部誤導的設計基準值，核四實際耐震值，地表0.66g、反應器廠房高達1.32g，而且還可以再加固。

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黃士修表示，根據中央地調所網站，台中有多條活動斷層，長度跨縣市縱貫中部地區，台中有天然氣接收站、儲氣槽、輸氣管，遠遠比核四廠脆弱，至於核廢問題，世界各國聯名表態支持核能納入綠能，關鍵就是動用所有科學機構研究，結論是核廢料符合綠色投資的對環境無危害要件。

最後黃士修強調，自己身為台中人，非常痛心這些政黨打手不斷造謠，無視台中鄉親面對的空汙危害、斷層風險，北部已蓋好的核四廠若能啟用，台中的中火就能關一半，比起一輩子不影響生活的核廢，燃煤空汙每天都在殺人。