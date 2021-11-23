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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只要公投出現2結果　朱立倫恐陷崩盤危機

面對戰鬥藍動作不斷，朱立倫也積極回防，21日親自出席戰鬥藍舉辦桃園造勢，奪回主導權。（朱立倫辦公室提供）

▲面對戰鬥藍動作不斷，朱立倫也積極回防，21日親自出席戰鬥藍舉辦桃園造勢，奪回主導權。

圖文／鏡週刊

眼看公投對決在即，戰鬥藍的政治動作又不斷，國民黨主席朱立倫領導的黨中央，只能積極回防，強勢奪回公投主導權。黨務人士表示，黨中央已定調「4個都同意」路線，在宣傳上給予支持者明確指示，「這不是形塑藍綠對決，而且是要宣示對抗民進黨的不信任投票。」接下來也會藉由炒熱公投，同時拉抬中2立委補選選情。

該人士並說：「國民黨已沒有分裂的本錢，接下來黨中央會辦大造勢，也會邀戰鬥藍來，不要劃分敵我，要團結一致對外。」預計12月12日先在凱道與民間團體合體，17日選前之夜則在自由廣場造勢，朱更將率領所有黨務一級主管，夜宿到隔天投票日，展現拚公投決心，也力催民眾出門投票。

「只要國民黨推的2案通過，對朱立倫而言就是平盤、60分及格。」黨高層評估，藍營對公投結果目前仍傾向樂觀，而最壞的打算就是最後只有1案過關，或者全數翻盤，此2結果恐讓朱的領導中心面臨瓦解，對未來再戰大位也恐陷入孤立無援的局面。但該人士認為，該劇本上演機率應該不大，黨中央接下來應拿出14縣市執政的優勢，從地方包圍中央，反制民進黨。

▼對於重啟核四案，藍營黨公職及支持者各持不同意見，至今論述無法統一。

對於重啟核四案，藍營黨公職及支持者各持不同意見，至今論述無法統一。（翻攝缺電公民自救會臉書）

這名高層人士也指出，高雄市長陳其邁日前透過垃圾車播放市政宣導措施，「那國民黨執政縣市為何不做？」只不過在此之前，黨中央必須先跟執政縣市溝通，「但目前看來，藍營縣市長確實都還在隔岸觀火。」

▼戰鬥藍拚公投為趙少康2024年大選暖身，除了力攏本土藍，也不排除結合柯文哲等在野勢力組「非綠大聯盟」。圖為柯文哲17日出席羅智強凱道夜宿活動。

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