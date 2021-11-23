快訊／侯友宜父親逝世！　享耆壽93歲　





▲侯友宜去年曾與父親合影背影照。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

新北市長侯友宜的父親侯溪濱日前逝世，享耆壽93歲。對此，地方人士證實此事，而侯家人皆婉拒受訪，低調處理後事。據了解，侯溪濱遺體於20日下午被送到殯儀館，預計將在本月27日火化。

據悉，侯友宜多年前將父親侯溪濱接往縣府祥和特區旁電梯大樓後，原朴子市侯家透天厝就鮮少人回去。地方上對於侯溪濱過世消息皆感震驚，但進一步確認，侯溪濱是在20日下午被送到殯儀館，預計將在本月27日火化，家人皆婉拒受訪，低調處理後事。