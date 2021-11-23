中山高頭屋段3車追撞聯結車橫躺3車道　救護車逆向救援全線恢復順暢

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號南下頭屋路段，23日清晨發生聯結車、貨車及自小客車3車追撞事故，其中大型聯結車翻覆橫躺車道，車上貨物四散一地，造成南下全面封閉，連救援的救護車都要從頭屋逆向北上搶救受傷駕駛，經2個多小時的處理後，目前已恢復通車。

▲國道1號南下頭屋段，23日清晨發生3車追撞事故，造成1輛聯結車翻覆路中，交通全面中斷2個多小時。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣消防局表示，23日清晨6時許接獲通報，稱在國道1號南下120.3K處發生3車追撞事故，造成聯結車翻覆路中，駕駛受一度困車內；立即派遣頭份分隊前往處理，但由於南下道路滿是散落物，因而暫時全面封閉，趕緊調派頭屋分隊逆向上國道進行救援任務，所幸聯結車駕駛送醫後只有輕微擦挫傷。

據了解，事故發生原因疑似聯結車追撞滿載機油的大貨車，又波及到旁邊的小客車；聯結車因此重心不穩而翻覆，另1輛貨車上的機油也全散落到外側車道，導致南下3車道全都無法通行，塞在上面的用路人都動彈不得，許多民眾還PO文請大家不要上國道。

經警方及工作人員加緊處理後，南下交通已於8時許慢慢恢復通行，目前已經全面恢復暢通，至於詳細車禍原因，國道警方正調查釐清中。

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