白宮：不必封鎖經濟　就可遏止新冠疫情擴散

▲ 美國月初重開邊境，遊客湧入機場。（圖／路透）

文／中央社

美國白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）今天表示，國內無須實施封鎖令或是中止經濟活動來遏止CCOVID-19（2019冠狀病毒疾病）擴散，還有其他工具可以採行。

路透社報導，齊安茲在白宮簡報會上告訴媒體：「我們不朝那個方向做。我們有多種工具可以加快走出疫情；普遍接種疫苗、施打追加劑、讓孩童注射疫苗，以及有效治療等都是可用方法。」

「我們不必採取任何讓經濟活動停擺的方式，就可以遏止疫情擴散。」

齊安茲表示，衛生管理當局19日擴大COVID-19疫苗追加劑施打對象至所有成人以來，已有300萬人接種。

他說，事實上，19日至21日期間，已對民眾施打了300萬劑追加劑，平均每天100萬劑。「別遲疑，在入冬之前去追加打一劑，就可增強抵抗COVID-19的保護力。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在簡報會中表示，目前境內單日確診的7天平均值比前一週的9萬2800人增加了18%；平均單日住院人數攀升6%、平均每天病亡人數約1000人。

瓦倫斯基說，目前符合接種資格者當中，大約有4700萬成人和1200萬名青少年仍未完整接種疫苗。

根據路透社統計，至昨天為止，美國累計77萬6188人染疫不治。（譯者：紀錦玲／核稿：蔡佳敏）