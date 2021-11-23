影／最猛外送哥！他遭洗劫「下秒掏槍自衛」　瘋狂掃射1死1傷

記者王佩翊／編譯

台灣近日因行車糾紛而發生的球棒攻擊事件頻傳，而身為槍枝大國的美國，卻有一名外送員在返家途中遭到搶匪攻擊，因此隨即拿出隨身攜帶的槍枝反擊，並當場對3名歹徒開槍，造成對方1死1重傷，另一人則還在逃逸中。目前警方正在調查其是否符合正當防衛，而該名男子持有合法的槍枝許可證。



根據美國賓州電視台NBC10報導，費城一名外送員20日凌晨12時15分返家，然而當他將食物交給家人，再重新出門時，卻在家門口遇到3名陌生男子。其中2人舉槍對準他的頭部，並威脅他交出身上所有財物，而男子也隨即鎮定地告訴3名嫌犯，錢都在車子裡。



其中一名嫌犯聽聞，立刻準備要洗劫車上所有財物，不過正當此時，被用槍枝瞄準頭部的外送員，馬上拿出自己身上原有的槍枝，開槍射擊了其中2名嫌犯，另外一名嫌犯則是當場嚇到逃逸。



兩名傷者隨即被送往醫院急救，不過其中一名20多歲的嫌犯當天上午4時59分因搶救不及宣告死亡，另一名也是20多歲的嫌犯則是傷勢嚴重，仍在搶救中。



警方表示，逃亡中的嫌犯年齡約在17到18歲之間，但是並未公布更多的逃犯身分細節。此外，警方透露，開槍反擊的外送員持有合法的槍枝許可證，目前將會持續深入調查，並確定其是否符合正當防衛。

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