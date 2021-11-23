北美教授協會：反萊豬公投是政治操作 吃萊豬萊牛無害健康

▲國民黨提出反萊豬公投案。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬等4大公投案將在12月18日登場，北美台灣人教授協會23日透過聲明表示，反對「反萊豬」公投，並指反萊豬這個議題，本身就是一個政治操作，而且如果該公投通過的話，將會對台美關係造成嚴重不可逆的負面影響。他們強調，其成員長年在美國與加拿大生活，自然也都食用含有萊克多巴胺的豬肉與牛肉，「目前為止，我們沒有看到任何食用萊豬而導致健康問題的案例。」

北美台灣人教授協會表示，支持反萊豬的陣營一直強調，食用萊豬可能會帶來身體及健康上的傷害，但根據聯合國糧食及農業組織／世界衛生組織聯合食品添加物専門家委員會（Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives，簡稱JECFA）的研究報告指出，以一個60公斤的成人來說，如果要食用含有萊克多巴胺的肉類製品進而造成對身體的負面影響，必須要長期單日食用超過六公斤含有萊劑的肉、0.67公斤的腎臟、或是1.5公斤的肝臟。換言之，這種數額的單日消費量，正常人是無法達成的。

北美台灣人教授協會表示，正常的食用含有微量萊克多巴胺的豬肉，並不會對身體造成影響 ，目前台灣開放萊豬的進口，在萊克多巴胺的進口標準上，是遵照國際食品法典委員會（Codex Alimentarius）所訂立出來的標準。這樣的標準與韓國一致，但比日本、加拿大、甚至是美國還要來的嚴格。

北美台灣人教授協會稱，台灣政府在把關國人健康這件事上，其實是比其他國家要來得更為謹慎。既然正常食用含有殘留萊克多巴胺的豬肉並不會導致健康問題，刻意去反對萊豬進口，其目的自然就不是單純的從國人健康作為考量基準，而是在透過政治操弄的手段，來破壞台美關係的穩健發展，以及阻礙台灣與世界接軌。 ​

北美台灣人教授協會指，目前台灣進口萊豬的主要來源地，就是美國。如果反萊豬公投案通過了，這勢必會讓美國認為，台灣人並不想跟美國穩健的維繫雙邊之間的貿易關係，畢竟台美之間的貿易存在有巨額的逆差，美國在與台灣的雙邊貿易上已經吃了虧，最後如果連豬肉出口台灣都受阻，美國會怎麼思考這件事呢？這勢必會造成台美雙邊貿易協定的談判無法順利進展，甚或是讓美國重新思考對台灣的策略。長遠來看，百害無一利。 ​

北美台灣人教授協會並指，除此之外，台灣目前已經申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而所有CPTPP的會員國，都遵守國際食品法典委員會所訂立出來的食安進出口標準。如果台灣刻意阻擋萊豬進入台灣，那勢必會讓台灣無法跟CPTPP接軌，阻礙台灣加入CPTPP的機會。

北美台灣人教授協會表示，因為被國內反對陣營的操作，而刻意去阻擋萊豬進口台灣，最後只會讓台灣被國際社會孤立，無法尋求奧援。北美洲臺灣人教授協會的成員，長年在美國與加拿大生活，自然也都食用含有萊克多巴胺的豬肉與牛肉。而就目前為止，其沒有看到任何食用萊豬而導致健康問題的案例，因此，建議國人反對「反萊豬」公投，讓台灣可以跟美國與世界在貿易上更進一步接軌。