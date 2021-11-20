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賴清德南下宣傳公投「美豬進口最重要」　120新住民姐妹力挺

▲▼ 民進黨婦女部20日南下高雄舉辦新住民公投說明會 賴清德。（圖／民進黨提供）

▲賴清德南下參加新住民公投說明會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰1218公投，民進黨婦女部20日南下高雄舉辦新住民公投說明會，超過120位來自越南、印尼、緬甸、泰國、柬埔寨的新住民朋友與會。副總統賴清德會中表示，重啟核四、反美豬、三接遷離（珍愛藻礁）、公投綁大選4案中，以美豬進口一案最重要，將影響台灣是否有辦法與國際貿易體系接軌。

賴清德表示，今天來到高雄，是帶著總統蔡英文的感謝一起到來的，感謝在場的新住民姐妹遠嫁而來，在台灣生兒育女，為台灣培育人才，無論各位姐妹的娘家在哪，現在的我們都已經是一家人。

針對公投案，賴清德談及，美豬進口一案最為重要，除了攸關在座姐妹們關心的食安，更影響台灣是否有辦法和國際貿易體系接軌。今年1月1日台灣開始進口美國豬肉，同時也展開與美國的雙邊貿易談判，這是相當難得的事情，對台灣的貿易有巨大的影響。

談到能源議題，賴清德說，核四蓋蓋停停已經22年，用汽車來比喻，不只是一台老爺車，更是拼裝車，安全性堪憂。同時賴清德也向現場的民進黨立委管碧玲、劉世芳、李昆澤、趙天麟等高雄在地委員們致謝，謝謝他們要求高雄的火力發電必須降載，不只為了高雄市民的健康，更是為了環境盡一份力。賴清德更表示，今天一旦公投綁大選通過，就無法在這裡和大家一一解釋公投案，因此四案都要投下不同意，給台灣一個更美好的未來。

管碧玲表示，蔡英文執政的這5年來，有3大方向，包含「重返國際社會」、「能源轉型」以及「守護民主」，但是1218的4項公投案，都和這3個方向背道而馳，因此姐妹們一定要站出來，不要再讓台灣「倒退嚕」；劉世芳則說，蔡英文給了高雄的姐妹們四個任務，這些任務都是希望讓高雄變得更加美好。

12月18日公投在即，民進黨全黨總動員，民進黨婦女部也規劃在全台舉辦至少9場全國巡迴公投座談會，向婦女及新住民族群說明「四個不同意」，期待透過女性堅韌的力量，在年底為台灣未來投下關鍵的一票。

▲▼ 民進黨婦女部20日南下高雄舉辦新住民公投說明會 賴清德。（圖／民進黨提供）

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