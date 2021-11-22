MoMo壽喜燒喊漲！一餐至少貴40元「假日＋50」　網哀號：CP值沒了

▲Mo-Mo-Paradise宣布漲價。（圖／翻攝Mo-Mo-Paradise官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

因為疫情讓全球運價大漲，連帶影響到食材成本持續上揚，主打壽喜燒吃到飽的Mo-Mo-Paradise近日就宣布，自2021年12月1日起將調整餐點價格，最多漲50元，漲幅超過9.7%，令不少老饕紛紛直呼「萬物齊漲，躲不過了」。

Mo-Mo-Paradise20日在官網表示，從日本進駐台灣已邁入第18年，真心感謝大家一路相伴，為堅持初衷，對食材嚴守把關的品質要求，自2021年12月1日起將調整價格，包括平日午餐（下午4點前入場）一種鍋底449元（原409元）、兩種鍋底499元（原459元）；平日晚餐及例假日全天一種鍋底579元（原529元）、兩種鍋底579元（原479元）；所有餐點都需外加10%服務費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，有網友就在PTT發文表示，「假日晚餐579直接超越一丁，其實真的很好奇Mo-Mo-Paradise一次漲這麼多如果沒有新增產品或肉品的話還有競爭力嗎？這價位都快可以吃中階的火鍋了吃到飽了。」其他網友則回應，「漲得有感」、「漲一成，貴」、「沒關係，等等中階的也漲就沒差了」、「CP值瞬間下降」。

事實上，近年國際原物料價格飆漲、人事成本攀升，尤其自2020年新冠疫情爆發後，餐飲內需產業受創慘重，王品集團早在10月初就宣布，調整旗下的15品牌價格，包括王品牛排、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋和丰禾，平均調幅控制在5%以內。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘