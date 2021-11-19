美牛大漲4、5成！牛肉麵店成本爆增　業者估春節前將現漲價潮

▲牛肉麵示意圖。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

國際原物料及食材大漲，讓王品與麥當勞都調漲售價，接下來可能引發一波餐飲漲價潮，有餐飲業內人士就透露，今年以來美國牛肉價格大漲4成以上，台灣的牛肉麵店成本壓力大增，如果接下來美國牛肉價格居高不下，台灣的牛肉麵店在春節過年前可能會有一波漲價潮。

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▲美國牛肉今年大漲，示意圖，上圖為嫩角尖沙朗。（圖／美國肉類出口協會提供）

今年美國牛肉價格平均上漲4成以上，每個牛肉品項漲幅不一，對消費市場形成一定的衝擊，以CAB去骨牛小排為例，現在價格相較去年同期已經上漲5成，有些甚至漲了6成。有業者就表示，今年年中牛肉漲價就讓店家吃不消，但因為疫情而自行吸收，只是美國牛肉一直降不下來，就連美國美國肉類出口協會處長吳秋衡也認為，只要航運還在塞港、運費居高不下，美國牛肉還是會維持在高檔。

牛肉價格居高不下，再加近期多家餐飲龍頭漲價，也讓牛肉麵業者開始思考要不要漲價，有知名牛肉麵店家透露，牛肉成本實在太高了，「撐不住了」，可能會在農曆過年前夕調漲價格。肉品供應商也認為，牛肉麵店成本壓力快爆鍋了，在農曆過年前可能會有一波漲價潮。

▲麥當勞宣布漲價。（圖／業者提供）

台灣麥當勞表示因考量整體營運策略，將自11月24日凌晨0時起調整部分產品價格，主餐一口氣喊漲15個品項，調升1至5元；點心與飲料則有14個品項調漲，包括薯條、蘋果派、四季沙拉等單點價格調漲3至4元，玉米湯小杯更是一次漲7元。不過McCafé4款大杯飲品、巧克力及3款冰沙則調降2元。

▲跟進麥當勞，SUBWAY宣布漲價了。（圖／記者湯興漢攝）

SUBWAY在麥當勞公布漲價後也跟進，由於市場通膨及勞動成本提高，SUBWAY將調整全台門市、外送價格，異動品項包含「香烤雞肉、照燒雞肉、厚切嫩牛、燒烤牛肉、義大利經典口味6吋、12吋潛艇堡及沙拉品項，不過鮪魚、蛋沙拉等口味6吋潛艇堡及沙拉則會調降。業者強調「整體品項有漲有降，但價格漲幅不超過3％」。