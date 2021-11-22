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店員遭刺死「震驚全國」　蔣萬安問蔡英文：修補社會安全網還要多久？

▲▼蔣萬安談社會安全網。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲蔣萬安談社會安全網。（圖／翻攝蔣萬安臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

桃園龜山一家超商蔡姓店員，21日凌晨因規勸蔣姓男子購物要戴口罩，竟反遭活活刺死，引發全國震驚。對此，國民黨立委蔣萬安認為社會安全網不夠完善，並抨擊「修補社會安全網破洞，蔡總統要讓大眾等多久？」

蔣萬安表示，還要多少次的「遺憾」、「痛心」，政府才願意正視社會安全網的破洞並補漏，不讓悲劇重演？震驚社會的屏東挖眼案發生不到兩個月，昨天又傳出超商店員遭刺身亡的憾事，兇嫌並向警方自稱患有精神疾病，長期看診服藥。社會安全網的破洞修補，到底還要等多久？

蔣萬安說，「小燈泡犧牲那麼久，社會安全網的洞補了嗎？」、「說好的社會安全網？司法改革？該不該快點修法了啊」、「妳的社會安全網在那？勸說戴口罩就要被殺死，妳看不到嗎？」民眾紛紛留言向蔡總統傳達心中的憂慮，請問蔡英文看見了嗎？

蔣萬安指出，施行將近30年的《精神衛生法》，距離上次修法已經超過10年，如今仍停留在「就醫治療」的觀念，早已無法應付社會現況，先前他已提出修法草案，修正精神病患者的緊急安置、強制治療條件，建構完整而持續的精神醫療照護網絡，希望讓現行制度趕上時代的需求，完善社會安全網，但一年又要過去，直到今日仍在苦等行政院的版本。

蔣萬安說，再多的抱歉都無法喚回逝去的生命，政府不該只是嘴巴上喊口號，應該拿出更實際的作為，目前立法院正在進行衛福部的預算審查，我已要求行政部門儘速提出具體的辦法，並將《精神衛生法》草案送入立法院完成審查通過。我們希望悲劇不要再次發生。

▲▼蔣萬安談社會安全網。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲▼蔣萬安談社會安全網。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲▼蔣萬安談社會安全網。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

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