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快訊／柯文哲選2024總統？　陳佩琪發聲支持「如果想做就去做」

▲柯文哲晚間與羅智強在凱道同台，送上藍白拖及紅豆湯。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

《東森新媒體ETtoday》最新民調顯示，倘若2024年總統大選，民進黨派副總統賴清德、國民黨派新北市長侯友宜，而民眾黨主席、台北市長柯文哲也加入戰局，賴清德支持度為35.3％，侯友宜支持度30.3％，柯文哲支持度21％。針對柯文哲多次宣布要參加2024總統選舉，柯文哲的妻子陳佩琪22日表示，「想做就去做」。

陳佩琪22日接受節目「新聞不芹菜」專訪，被問到柯文哲曾說自己不選總統才是新聞，陳佩琪直言，「我覺得你不用問我這問題，因為他也不會跟我討論」，只要不是強盜殺人放火，是在社會上正面的工作都會尊重，且依照柯文哲的個性也不會跟她商量，「如果想做就去做。」而自己能賺錢養活自己，所以更不可能會因為錢多錢少就去限制柯文哲。

陳佩琪透露，柯文哲常說自己在高年齡層的民調非常低，因為長者相較年輕人接觸電視的機會比較多，年輕人或是比較高學歷的人會有比較多消息來源，比較不會單單看一個政論節目，所以選總統一事就是「心存善念，量力而為」。

談到柯文哲從政以來的改變，陳佩琪認為，外觀改變最大，以前雖然有一些白頭髮，但不會像現在這樣，常常被人說「白髮蒼蒼」，所以認為柯文哲可能真的很認真在做事，至於心態上倒是沒什麼變。

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▼醫師、台北市長柯文哲夫人陳佩琪接受「新聞不芹菜」網路節目專訪。（圖／「新聞不芹菜」提供）

▲▼醫師、台北市長柯文哲夫人陳佩琪接受「新聞不芹菜」網路節目專訪。（圖／「新聞不芹菜」提供）

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