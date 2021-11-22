投10元有機會中「百元套餐兌換券」　條通商圈「大正町文化季」起跑

▲台北市條通商圈發展協會推出「大正町文化季 我在條通」活動。（圖／翻攝自台北市條通商圈發展協會臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

為促進條通商圈商機活絡，由台北市商業處輔導台北市條通商圈發展協會自主辦理「大正町文化季 我在條通」，集結24家特色店家，包含飲料店、餐飲店、美容養生3大領域店家聯動，11月22日起至12月20日推出系列活動，包含各特色店家的專屬優惠，以及限量「條通驚喜蛋」，投入10元硬幣就有機會扭出鳥人白湯拉麵等超值商品。

北市商業處22日表示，條通商圈於日據時代即蓬勃發展並延續至今，日式餐館風情、美式飲酒文化等眾多異國風情，特色店家林立，2020年輔導條通商圈自主辦理「大正町七夕文化祭」，以日式傳統節日文化為主題，於條通街道打造宛如穿越日本時空之感的情境，今年更透過「大正町文化季 我在條通」活動，集結商圈內與鄰近地區店家設立特色美食，吸引民眾前來同樂，活絡商圈消費。

台北市條通商圈發展協會理事長王坤炳指出，隨著疫情逐漸舒緩，今年活動特別轉型辦理「大正町文化季 我在條通」活動，匯聚商圈的特色店家包括串燒私廚店、居酒屋、日式拉麵等，歡迎喜愛條通商圈獨具一格的美食、餐飲、美容養生的民眾，來吃喝玩樂遊逛、消費、搜好康，進而更加了解商圈特色。

「大正町文化季 我在條通」活動於11月22日起至12月20日舉辦，推出「條通喝」、「美食通」及「生活通」一系列主題週活動，活動期間至商圈合作店家消費，就可享有多種不同優惠，例如打卡飲料折價5元、中杯價大杯量、免費加料、消費打卡送梅酒、滿500元贈啤酒、指定飲品免費兌換、指定餐點第2份半價、滿額享折扣、持振興券享專屬優惠等。

此外，還有推出限量「條通驚喜蛋」，只要到合作店家「扭蛋獵人」投10元硬幣，就有機會扭出百元套餐兌換券、護膚體驗券、百元現金抵用券、買甜不辣送2份雞排等超值好禮。