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預算編列257億歷來最高規模　林智堅：竹市建設不間斷

▲新竹市教育、幼托政策連年佔預算比最高。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市教育、幼托政策連年佔預算比最高。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅明將赴市議會進行施政報告，他指出，明年度總預算案歲出編列257億元，為歷年最高，其中教育科學文化支出近100億，大幅投入城市教育事業，累積已向中央爭取260億補助推動建設，讓竹市七年來跳級成長。市府也兼顧市政與防疫，棒球場、兒童醫院、新竹漁港逐步完成的同時，竹市也是北台灣確診數最低、連百日零確診。隨疫情和緩，市府也推出新竹光臨藝術節，來自7個國家藝術家攜手打造出全台最大、最美、最科技光影藝術，至今吸引超過150萬人次到訪。

林智堅指出，新竹市府歲出編列257億元，是歷年最高規模預算，因明年各項重大建設都進入最後階段，其中教育科學文化更佔38.83%居首位、社會福利18.14%次之。累積至今也已向中央爭取260億補助，投入各重大建設，中央、地方協力，才讓新竹市連年來跳級成長。

上半年疫情，是全國縣市面臨最大挑戰，竹市防疫透過「精準疫調、確實隔離、阻斷傳播練、施打疫苗」，讓竹市至今是北台灣累計確診個案最低城市，也連續99天零確診。疫苗施打也透過大型疫苗站佈設提升施打量能，截至昨日為止，疫苗涵蓋率80.8%，竹市已逾35萬人接種，全國排名第三。

他指出，防疫同時，市府建設不中斷，新竹漁港「波光市集」開幕，新竹漁港也首次闖進交通部統計全國5大熱門造訪景點，帶動觀光消費人潮；竹竹苗唯一的新竹兒童醫院、觀眾席達1萬席的竹市棒球場都將在明年4月完工，大幅竹市生活機能，讓民眾就醫、休閒娛樂更具便利性。

林智堅也指出，教育、幼托政策連年佔預算比最高，盼打造讓孩子快樂學習成長的兒童城市，當家長的「神隊友」；新校園運動累積已投入超過50億元，重建、新建34棟校舍；「進擊的公園」翻新市區23座公園，打造共融式遊具、全區無障礙；同時推動公共化教保服務，上任以來累積投入逾4.6億元興建7所獨立的幼兒園校舍，努力增班增名額，預計至112年共可增加1712個名額，讓爸媽放心生、安心養。

林智堅說明，建設推動也兼顧城市美學，新竹市府各項建設也連年獲獎，今年奪下22座國內卓越建設獎、日本Good Design大獎肯定，包含竹市動物園、關埔國小、新竹市華德福實驗學校、汀甫圳通學步道等優質建設。在《天下雜誌》幸福城市大調查，新竹市的競爭力、施政力、經濟力及文教力等客觀指標也備受肯定，榮獲全國第二成績。林智堅市長指出，基於對家鄉、新竹的熱情，未來將持續努力，與市府團隊共同提升新竹民眾的生活品質。

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