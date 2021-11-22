陪侍小吃當心了！台東店家違防疫規定被抓包　最高罰1萬5

▲有陪侍小姐的店家未遵守防疫規範遭警方當場開單送裁罰。（圖／台東警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東警方日前晚間執行擴大臨檢勤務，查獲2家小吃店違反防疫規定，其中1家有陪侍小姐的店家，更是完全未遵守規範，設置防疫措施，2店家遭警方當場開單送裁罰，最高將裁處新台幣1萬5千元。

台東警察分局日前晚間執行擴大臨檢勤務，在市區更生路某間有陪侍服務的小吃部臨檢，發現櫃檯未依規定設置陪侍工作人員的疫苗接種及快篩情形清冊，在包廂內消費的5名顧客也沒有攜帶疫苗接種紀錄卡及健保卡。

隨後再到鐵花路某小吃部臨檢，也發現2名顧客沒帶疫苗接種紀錄卡及健保卡，店家讓無接種疫苗證明的顧客進場，已違反相關防疫規定，警分局將2店家移送衛生局裁處。

疫情警戒標準仍維持二級警戒，雖中央流行疫情指揮中心宣布自11月16日開放有陪侍服務之合法休閒娛樂場所，但應符合共通性原則，落實實聯制、量體溫等措施，從業人員應至少接種1劑疫苗滿14天，並提供抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，且顧客進場應提供至少接種1劑疫苗滿14天的證明。違反規定的店家，依據傳染病防治法第37條規定，最高可處1萬5千元罰鍰，台東分局呼籲民眾務必配合政府相關防疫規定，共同防堵疫情。