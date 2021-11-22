歐洲實施防疫管制不平靜　荷比法國屬地爆警民衝突

▲法國海外領地瓜德羅普爆發嚴重暴動。（圖／翻攝自推特）

文／中央社巴黎／布魯塞爾／海牙21日綜合外電報導

荷蘭和比利時不滿防疫管制措施的民眾今天走上街頭與警方爆發衝突；加勒比海法國屬地瓜德羅普則是已連續3晚發生不滿防疫措施而引起的暴動與劫掠。

路透社報導，瓜德羅普（Guadeloupe）警方已逮捕38人，因他們砸毀商店並縱火焚燒汽車。

法國警方將在今天調派特種警察前往瓜德羅普恢復當地秩序。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）表示：「當前的情勢無法接受也不能容忍。」

瓜德羅普員警與撲滅火勢的消防隊員也遭槍擊，4家藥房被搗毀，並有數輛汽車起火燃燒，於此同時，抗議民眾設置路障阻止維安部隊推進。

至於在比利時首都布魯塞爾，不滿防疫管制措施的民眾走上街頭並與警方爆發衝突，鎮暴警察發射強力水柱與催淚瓦斯，民眾則朝警方扔擲石塊與煙霧彈。

路透社報導，警方表示，參與示威抗爭的民眾大約有3萬5000人，起初還算平和，隨後爆發暴力衝突。

路透社記者目擊，在歐盟執委會（European Commission）總部前的交通要道，警方以強力水柱為掩護推進，而身穿黑色帽T的抗議民眾朝員警丟石塊。

面對警方以鎮暴隊形步步進逼，抗議民眾手牽手並高喊「自由」，一名抗議者手持標語：「當極權成為事實，革命就是義務。」

也有抗議民眾丟煙霧彈與爆竹，不過警方表示，隨後情勢已逐漸緩和。

而在荷蘭，不滿政府頒布防疫管制而引發的暴動已連續兩天，警方表示，他們今天逮捕數十人。

荷蘭港市鹿特丹（Rotterdam）自19日晚間爆發「暴亂狂歡」（orgy of violence），檢方說，期間警方被迫開槍，4名民眾中彈。

荷蘭境內多個城市已連續兩晚不平靜，此前政府當局為遏止驟增的確診病例而實施局部封城。

海牙警方21日晚間指控示威民眾縱火焚燒單車，並破壞市中心停放單車的電子停車柱。

警方發表聲明說：「民眾朝警方丟大批的爆竹，並從屋頂丟石塊。」員警則以強力水柱撲滅火勢，總共19人因襲警等罪名被捕。

暴動期間5名員警受傷，一輛載運病患的救護車，行經衝突地點車窗被石塊砸碎。

南部林堡省（Limburg）的斯泰因（Stein）與羅蒙得（Roermond）共有13人因朝警方丟爆竹而被捕。