　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華盛頓最大懸案！9歲賣糖女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了

▲▼華盛頓州9歲女童蘿潔絲（Candy Rogers）1959年慘遭性侵謀殺，案件卻經過62年後才終於偵破。（圖／翻攝自推特）

▲美國9歲女童蘿潔絲（Candy Rogers）1959年慘遭性侵謀殺，案件經過62年後終於偵破。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

華盛頓州第二大城斯波坎（Spokane）1959年發生9歲女童性侵謀殺案，儘管當時曾經朝有類似犯罪前科的名單調查，但警方遲遲沒有找到足夠的證據逮捕嫌疑人，直到案發62年後，調查人員與實驗室專家合作，透過新穎的DNA技術採集到精液樣本，終於讓犯人身份水落石出，偵破華盛頓州立時最長的懸案之一。

根據《紐約郵報》報導，1959年3月6日年僅9歲的女童蘿潔絲（Candy Rogers）在斯波坎中西區兜售薄荷糖，家人從傍晚等到夜間都未見蘿潔絲返家，很快地，警方、居民與其他組織共1200人投入搜索行動，由於當時沒有手機、隨身GPS等裝置，調查人員僅能靠著散落在地上的一盒盒薄荷糖推測女童去向，數周後，蘿潔絲的遺體在距離住家11公里的樹林灌木叢中被尋獲。

▲▼華盛頓州9歲女童蘿潔絲（Candy Rogers）1959年慘遭性侵謀殺，案件卻經過62年後才終於偵破。（圖／翻攝自推特）

▲受害女童蘿潔絲。

斯波坎警方聲明指出，接下來幾個月裡，調查人員搜集數千條線索卻沒有一條足以證明犯人身分，因為當時性犯罪者沒有特別注記，但聯繫了幾名類似前科者也未能順利逮捕。經過62年後，斯波坎調查警員2021年初與與華盛頓州警犯罪實驗室專家合作，協請德州一家驗室提供最先進的DNA檢測方法，從女童衣服上採集出精液樣本，經資料庫比對DNA後，將嫌疑人範圍縮小到三兄弟。

三兄弟中唯一育有子女的約翰（John Reigh Hoff）相當可疑，警探和約翰的女兒見面後取得了她的DNA樣本，結果顯示，約翰女兒與犯人樣本的相關性是普通人群的290萬倍。不過，因為約翰已經逝世，警方申請搜查令後開棺收集約翰遺骨上的DNA，最終發現女童身上檢出的精液DNA屬於約翰的機率，比隨機抽取無關人員的機率高出2.5兆倍，才確認了犯人就是約翰。

警方表示，約翰當年犯案時才20歲，住在中西區距離被害人住處大約1.6公里外，他殺害9歲女童蘿潔絲的2年後，又強行脫下一名女性的衣服並用她的衣服將其綑綁、試圖勒斃，所幸被害女性活了下來，約翰因此入獄6個月且遭陸軍開除軍籍，後來做過幾年推銷員，直到1970年，約翰在31歲時輕生離世，將不會有刑事審判或相關法庭辯論。

►19歲孕妻載女童詭異失蹤　23年後「回家」了！連人帶車陳屍水中
►20歲行員偷4725萬元人間蒸發！　美史上最大銀行搶案52年後偵破
►33年懸案偵破！醫院工人虐殺2女　太平間蹂躪「百具女屍」嗨留自拍

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
星巴克連續5天買一送一　限定5款揪友開喝
好市多黑五限定　「第2彈下殺品」搶先看
球棒增列危險物品！　徐國勇：車上若查獲警政系統將註記
鄧佳華電子大廠工作突然喊卡！　收到臨時通知
獨／超商店員遭刺死他曝「報警沒用」遭約談　本人親回始末
紙雕師刺死店員「辯有精神疾病」　陳時中：因失眠就醫非列管患者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭帥與IOC主席視訊「報平安」　WTA：不足以化解擔憂

印度破獲逾80公斤黃金走私案　1台嫌被捕

丈夫自稱可預知未來　熟女親手活埋「讓他得到永生」

手機電話被印在包裹上　正妹遭變態鄰居騷擾「3天狂收50則簡訊」

塔利班禁播「有女性演出的電視劇」　勸善懲惡部：不道德

華盛頓最大懸案！9歲賣糖女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了

性侵綁架女友13歲女兒　惡男「同時讓母女懷孕」開車想輾死腹中胎

南韓前總統朴槿惠「再度住院」！治療多處部位疼痛...未透露病名

全球民主現況報告　美國首度列入倒退名單

市值140億大麻藏商業倉庫！美警一舉破獲加工廠　逾百人落網

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

彭帥與IOC主席視訊「報平安」　WTA：不足以化解擔憂

印度破獲逾80公斤黃金走私案　1台嫌被捕

丈夫自稱可預知未來　熟女親手活埋「讓他得到永生」

手機電話被印在包裹上　正妹遭變態鄰居騷擾「3天狂收50則簡訊」

塔利班禁播「有女性演出的電視劇」　勸善懲惡部：不道德

華盛頓最大懸案！9歲賣糖女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了

性侵綁架女友13歲女兒　惡男「同時讓母女懷孕」開車想輾死腹中胎

南韓前總統朴槿惠「再度住院」！治療多處部位疼痛...未透露病名

全球民主現況報告　美國首度列入倒退名單

市值140億大麻藏商業倉庫！美警一舉破獲加工廠　逾百人落網

小孩要學什麼才藝？過來人激推「1技能」跪謝爸媽：一輩子受用

不只S hotel！汪小菲被曝多家公司「用大S命名」　網嘆：真心愛過了

彭帥與IOC主席視訊「報平安」　WTA：不足以化解擔憂

K湯被允許參加全部訓練？柯爾回應　格林想讓孩子看自己多強

2021桃園閩南傳統藝術巡演　九天+董事長樂團跨界合作登場

龍虎塔天際線保住了！　陳其邁宣布：舊左營國中改建公園

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

中職明年確定維持上下半季賽程　季後賽有重大變革

濃郁米香軟Q彈牙！嘉義古早味狀元糕　銅板價甜蜜滋味一吃回不去

旅行社妹宣傳片太兇狠　網「焦點錯亂」狂重播！神人開門更誇張

國際熱門新聞

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

即／高端獲澳洲許可！　將可申請EUA

華盛頓最大懸案！賣糖女童遇害62年後偵破

車禍死者躺冰櫃7小時　家屬認屍嚇「還在呼吸」

彭帥與國際奧會主席視訊　稱一切安好

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

比Delta更強「超級變種」現蹤時間點曝

正妹盛裝約會　被男伴秒叫Uber趕回家

16歲女坐車「疏忽1動作」　下秒翻車亡

男把睡著女友留車上　被載走性侵

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

彭帥事件延燒　五眼聯盟商討杯葛北京冬奧

CNN：彭帥事件可能衝擊北京冬奧

更多熱門

相關新聞

同時讓母女懷孕　男開車想輾死腹中胎

同時讓母女懷孕　男開車想輾死腹中胎

美國北卡羅萊納州一名13歲失蹤少女近來終於被尋獲，她指控遭媽媽男友綁架並且性侵長達2年，對方發現她懷孕竟然還想開車把她輾死，警方發現少女的母親也同時懷孕，然而她卻宣稱對女兒被性侵一事一無所知。

全球民主現況報告　美國首度列入倒退名單

全球民主現況報告　美國首度列入倒退名單

商業倉庫作掩護！警破獲加工廠查扣140億大麻

商業倉庫作掩護！警破獲加工廠查扣140億大麻

F-16V戰機　大幅提升台空軍排名

F-16V戰機　大幅提升台空軍排名

美遊行5死40傷　目擊者：嫌駕車高速撞人

美遊行5死40傷　目擊者：嫌駕車高速撞人

關鍵字：

美國華盛頓女童棄屍DNA鑑定懸案62年薄荷糖賣糖北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面