　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

33年懸案偵破！醫院工人虐殺2女　太平間蹂躪「百具女屍」嗨留自拍

▲▼ 英國男子富勒（David Fuller）殺害25歲的奈爾（Wendy Knell）及20歲的皮爾斯（Caroline Pierce）。（圖／Kent Police）

▲ 富勒承認預謀殺害二名女子。（圖／Kent Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國1987年發生二起年輕女子遇害的命案，兇手逍遙法外長達33年，直到去年一份突破性DNA樣本讓警方逮捕67歲男子富勒（David Fuller），未料調查中竟發現，他利用醫院電器修繕工人的身份，12年來在太平間性侵近百具女性屍體，還拍下照片分門別類收藏，案情曝光後震驚社會。

肯特郡警方表示，富勒4日在法庭上承認，1987年在皇家唐橋井犯下二起謀殺案，死者分別為25歲的奈爾（Wendy Knell）及20歲的皮爾斯（Caroline Pierce），殺人後性侵屍體，判決日期尚未確定。

此外，他在肯特郡及薩塞克斯郡醫院（Kent and Sussex Hospital）、唐橋井醫院（Tunbridge Wells hospital）擔任電工期間還性侵近百具女性屍體，受害者從9歲女童到100歲婦女都有。警方已經掌握至少99名潛在受害者，成為英國法律史上最大宗戀屍癖案。

▲▼ 英國男子富勒（David Fuller）殺害25歲的奈爾（Wendy Knell）及20歲的皮爾斯（Caroline Pierce）。（圖／Kent Police`）

▲ 奈爾及皮爾斯死亡經過34年，真相才水落石出。（圖／Kent Police）

奈爾於1987年6月被發現陳屍公寓，傷勢嚴重，皮爾斯則是5個月後在家附近的公園遇害，屍體在一處堤防被發現，二起案件經過30多年仍無法破案。警方去年以突破性DNA鑑識技術，重新分析幾十年前的證據，終於在12月3日依謀殺罪嫌逮捕富勒，但富勒的罪行不只如此。

警方搜索富勒住處時發現，他的4個硬碟共儲存5TB的性虐照片，數量多達400萬張，多數在網路上下載，部分卻是他拍下自己羞辱屍體的過程。他向警方坦承，犯案後會在Facebook上搜尋受害者的照片，以她們的姓名命名並整理檔案。檢察官指出，這些照片證明富勒犯案動機是為追求性滿足，而非出於精神疾病。

調查發現，富勒因醫院電工職務所需，可自行進出停屍間，於2008年至2020年11月間犯案。4日謀殺案審判以前，他已承認其他51項罪名，其中44項罪名與78名受害者有關，而這些受害者都是死後在醫院停屍間被辱。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，這起案件令人震驚，也能夠理解富勒令人作嘔的罪行引起大眾反感與關注，希望受害者家屬看見正義最終得到伸張，能得到些許安慰。衛生大臣賈維德（Sajid Javid）則表示，國民保健署（NHS）已經致函所有健康信託機構，要求審查太平間人員進出狀況。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
特休怎麼請才專業？過來人「都選星期一」原因神翻：超划算
33年懸案偵破！他虐殺2女性侵　太平間蹂躪「百具女屍」
快訊／被大陸點名「禁入陸港澳」！　蘇貞昌回應了
陸下令蘇貞昌、游錫堃等人禁入陸港澳！　家屬、關聯企業也不准
日本邊境解封！開放商務客、留學生入境　只需隔離3天
學霸博士兒研究觀落陰「變了個人」！　母親心碎
131檔基金績效勝大盤！　這檔漲逾25％奪冠
17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！丫鬟造型曝光　網傻了：請簡體字
核二廠焚化爐驚傳破孔！　原能會回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

33年懸案偵破！醫院工人虐殺2女　太平間蹂躪「百具女屍」嗨留自拍

日本正式宣布8日開放「商務客、留學生入境」！　只需隔離3天

10年前「投資特斯拉1000美元」現在會多有錢？　外媒曝光超爽獲利

日本大手筆「再發現金振興」！　18歲以下每人可領10萬日幣

48國承諾逐步汰除燃煤發電　「煤炭消費大國」中美印澳未簽署

路透：馬雲2017高調會晤川普惹惱北京　成為被監管遠因

18名嬰兒誤打BNT　驚現發燒症狀最小才2個月！疏失人員停職

拜習年底視訊會議　美媒：美中「被關領事館」有望重開

貝佐斯官司輸了　馬斯克不給面子！秒傳1張「迷因圖」酸爆他

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

33年懸案偵破！醫院工人虐殺2女　太平間蹂躪「百具女屍」嗨留自拍

日本正式宣布8日開放「商務客、留學生入境」！　只需隔離3天

10年前「投資特斯拉1000美元」現在會多有錢？　外媒曝光超爽獲利

日本大手筆「再發現金振興」！　18歲以下每人可領10萬日幣

48國承諾逐步汰除燃煤發電　「煤炭消費大國」中美印澳未簽署

路透：馬雲2017高調會晤川普惹惱北京　成為被監管遠因

18名嬰兒誤打BNT　驚現發燒症狀最小才2個月！疏失人員停職

拜習年底視訊會議　美媒：美中「被關領事館」有望重開

貝佐斯官司輸了　馬斯克不給面子！秒傳1張「迷因圖」酸爆他

快訊／東北季風發威　往返台東、蘭嶼交通船11月8日停航

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

新增現做義大利麵及牛肉湯！饗食天堂升級6.0　還吃得到碳烤牛羊排

力拼公投　國民黨台南辦理56場街頭宣講對政府投下不信任票

啟軒請假沒報備！貓同事「等嘸人」化身毛壁虎　抓破椅留愛的印記

台中東區靠1案1商場翻身！　房價讓在地人直呼：甘五摳零

霧谷晶策／美軍援台已成「台灣共識」　美智庫又如何評價美中俄軍力

新北國王主場熱身賽6日登場　總教練萊恩：重點在自己

「秋冬香水新品」讓人期待！Chloé綁綠緞帶很美、YSL金箔瓶超奢華

「美國很生氣」蘇貞昌提了兩次　還拿中國禁台水果比喻反萊豬

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

國際熱門新聞

少女醒來全裸躺河邊　遭17男輪流洩慾

崖邊拍照！尪轉身5秒　網美離奇消失

AV史上最大規模！陸網站盜賣120「無修正片」

男女闖教堂開啪　她被懷疑是女主角

新冠高危基因找到了！1地區分布最廣

USB-C iPhone來了！天價競標數字曝光

馬斯克PO《七步詩》　專家解讀暗指這些事

鄰居弟弟「一天激戰4次」女友太會叫　人妻崩潰

G奶嫩妻「一直要」老公凍未條！主動推老婆下海拍A片

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

渡假沙灘爆槍響！遊客穿泳裝避難畫面曝光

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

美海軍部長：中國若接收台灣威脅美經濟安全

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

印尼女來台遭囚12年淪性奴

李易低調念東海！本名難得曝光

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面