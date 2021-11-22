模範老公「背後長一顆痘」　人妻見「擠破了」怒：準備離婚

▲一顆痘痘抓到老公外遇。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

女性的第六感往往都很準，一名人妻一直認為，自己的丈夫是全天下最棒的模範老公，豈料因「一顆痘痘」讓她驚覺不對勁，果然一查，老公真的外遇了。

兩性作家H在《震震有詞》分享案例，一對夫妻非常恩愛，結婚2年，人妻一直覺得自己嫁到一個全天下最棒的模範老公，2人一直以來也沒有發生太大問題，生活幸福美滿，直到有一天，人妻在老公換衣服時，偶然看到對方背後長了一顆痘痘，婚姻就此起變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩性作家H在《震震有詞》分享案例。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

H說，「長痘痘沒什麼大不了，但重點是這顆痘痘呢，被擠過、擠破了，紅紅腫腫。」人妻看完後覺得不對勁，這個位置自己擠不太到。H補充，「說實在我自己後來試試看，也沒有什麼擠不太到的地方，大不了用捏的，反正那老婆就覺得老公有問題。」

人妻假裝不在意地問，「欸，你背後長痘痘，被擠出來了，誰擠的啊？」人夫回，「可能我自己摳到弄破的。」由於他神色緊張、態度非常不從容，一看就知道不單純，人妻當晚大動作翻手機，果然找到關鍵對話訊息。

檢視對話訊息，人夫傳訊給一個女生，「今天我老婆發現那顆痘痘被擠掉，我那天叫妳不要擠，妳又擠。」H表示，後來人妻就把這些對話證據全留下，準備辦理離婚手續。

延伸閱讀

▸ 大S斷開10年汪小菲…離婚聲明曝光 已和平解除婚姻關係、共同扶養孩子

▸ 好市多「樂佩公主」沒洗澡就上工？ 網全笑翻：忘用潤髮乳還跑錯房間

▸ 77歲企業家砸百萬「娶29歲正妹」婚照曝光 「嫩妻」傻眼：那是我外公