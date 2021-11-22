瑜伽女神雪背蛇腰形象照釋出！網讚「母胎美女」長腿劈出一字馬

圖文／CTWANT

瑜伽女神夏米雅合音樂和瑜伽推出《帶著瑜珈去旅行》專輯，在首波主打 〈晨曦〉MV中，她演繹一天從起床開始瑜伽生活，素顏演出更是令人驚艷，引來萬人粉絲按讚誇是母胎美女。夏米雅說：「對於素顏拍攝很習以為常，身材皮膚的保持靠規律的瑜珈、運動、飲食來維繫。美麗和健康是每個人一輩子都應該去關注和瞭解的課題，希望靠分享瑜伽讓大家可以凍齡在這一刻，讓身體狀態也可以停留在最佳的狀態。」

▲夏米雅表示因為瑜伽剛結束練習時或運動剛結束，身體還在處於亢奮的狀態，忽冷忽熱的刺激可能會傷害身體，不建議立刻洗澡。（圖／固力狗娛樂提供）

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天生好膚質的夏米雅平日上課就是以素顏示人，有一次因去上電視節目錄影來不及卸妝，結束後帶妝趕去教課，一進電梯打掃阿桑便幫我壓了9樓酒店的樓層，「我說是要去11樓，我是瑜珈老師要去上課。」阿桑疑惑的說：「看你這個身材打扮以為是到9樓酒店上班。」讓夏米雅當下哭笑不得，以後盡量避免濃妝去教學。

▲天生好膚質的夏米雅平日上課就是以素顏示人。（圖／固力狗娛樂提供）

MV中除了有室內瑜伽畫面外，拍攝時一位女生企畫便要求可否拍一段入浴前的影片，增加實境出演的真實感，還使用激將法對著夏米雅說：「妳不會練瑜伽練成虎背熊腰了吧？」獅子座的她立刻霸氣的回說：「拍吧！」當拍攝完成後導演讚嘆「雪背蛇腰」的畫面太珍貴。 夏米雅表示因為瑜伽剛結束練習時或運動剛結束，身體還在處於亢奮的狀態，此時如果馬上洗澡，會使血管急速擴張，忽冷忽熱的刺激可能會傷害身體，不建議立刻洗澡。通常是練習完瑜伽的20分鐘後洗澡才不會讓身體有太大的負擔。

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