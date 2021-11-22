「沒公權力卻要代管防疫責任」宅神怒政府無能：超商店員超倒楣

▲桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

41歲蔣姓紙雕師因不滿被勸導戴口罩，就將29歲蔡姓超商店員刺死，引發各界熱議，「宅神」朱學恒怒罵，一次又一次，從屏東的挖眼案，到桃園的刺殺案，店員好心勸戴口罩卻發生慘案，超商店員明明沒有公權力，卻要幫政府執行戴口罩的規定，「什麼樣的政府，才會把防疫責任交給倒楣的超商店員？」

名嘴朱學恒昨晚在臉書發文，每次都是認真上班的超商店員倒楣，「說好的社會安全網是拿去烤肉了嗎？」店員沒有公權力，卻要冒著生命危險替政府勸導未戴口罩的民眾，「甚麼樣的無能政府，才會讓毫無公權力的超商店員，執行政府該做的口罩規劃，這他X的是什麼道理啦？防疫邏輯不通吧？」

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朱學恒指出，現在疫情趨緩，在超商內用餐時可以拿下口罩，但在店內走動時仍須戴上口罩，「這樣的規定是不是讓超商店員冒更多不必要的風險？這邏輯通嗎？」

事發後，蔡英文最新一篇臉書貼文，竟是談論在屏東內埔參與「六堆300紀念大會」，不是關心「超商大夜班男店員」的事件，讓許多網友傻眼留言，「請重視治安問題，不要再那邊搞政治了」。朱學恒也憤怒指出，「官員民代還在全台灣宣講四個不同意，人命比不上你四個不同意重要對吧？！」