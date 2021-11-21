把總統P成慈禧太后！退伍士官長喊：蔡皇萬歲…嗆網友這句話GG了

▲楊姓退伍士官長因網路回嗆網友不雅留言，挨告妨害名譽。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

楊姓退伍士官長2020年10月18日於某臉書粉專留言「蔡皇萬歲萬萬歲」，並上傳合成有總統蔡英文臉部的慈禧太后照片，與一名邱姓網友隔空論戰，豈料他因被對方嗆「生殖器官割掉了是嗎！」隨後留言回嗆不雅留言，因而挨告妨害名譽。對此，法院日前審結，依公然侮辱罪，將楊男判處罰金5000元，得服勞役5天，緩刑2年，可上訴。

判決指出，楊男2020年10月18日於某臉書粉專留言「蔡皇萬歲萬萬歲」，並上傳合成有總統蔡英文臉部的慈禧太后照片，引發邱男不滿，隨即留言回覆「楊XX，你的生殖器官，割掉了是嗎！怎麼這樣汙衊國家元首」；楊男見狀，不顧粉專為公開場所，便留言回嗆邱男「邱XX，好像放在你媽的老X裡，忘了拔出來？」隨後被邱男提告妨害名譽。

楊男坦承犯行，但辯稱因邱男種種話語挑釁刺激，你來我往有十幾句話，才會不小心留言。惟檢方勘驗粉專留言內容，認定楊男說詞與事實不符，依公然侮辱罪嫌將他起訴。

全案審理期間，法官勘驗相關事證，確認楊男犯行，不過考量楊男當庭向邱男道歉稱「我不應該在臉書上與邱男對罵，願意接受法院審判，我很誠心向告訴人道歉，以後可以交個朋友，我已經得到教訓，請你原諒我」，而邱男也表示願意和解、楊男目前已履行賠償，審酌後依公然侮辱罪，將楊男判處罰金5000元，得服勞役5天，緩刑2年，全案仍可上訴。