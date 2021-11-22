高雄美麗華舞廳命案害警局長下台　刀客主嫌二審仍判17年

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▲高雄美麗華命案主嫌林瑞鴻（中）遭判刑17年。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄美麗華舞廳去年7月發生鬥毆殺人案，兩批酒客疑似只因對看一眼不爽，引爆衝突，而男子林瑞鴻竟持折疊刀，朝另一邊的李姓男子猛刺，造成李男傷重不治及另一人受傷。高雄地方法院一審依殺人等罪重判林男有期徒刑17年，其餘8共犯無罪。林瑞鴻不服上訴，高雄高分院審理後駁回林的上訴，維持原判，可上訴。

▲高雄美麗華舞廳去年發生命案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

全案發生在2020年7月10日，林瑞鴻和一群人前往舞廳消費，他先是開車載女友到舞廳，在外面等女友進去舞廳上廁所出來，沒想到卻和剛走出舞廳門口的李男一夥人交會，雙方秒爆衝突，隨後更演變成兩幫人馬互毆。衝突中，林男突然拿出摺疊刀，先劃破在場一人手臂，再拿刀對著李男的胸腹部猛刺，李男身中3刀，事後舞廳小姐雖奔出搶救，但119送醫後仍傷重不治。

而這起街頭殺人命案，也導致當時的高雄市警局局長李永癸，成為高雄升直轄市以來，首位轄區發生命案秒遭拔官的局長。

林瑞鴻和其他8名嫌犯事後被依傷害、殺人等罪嫌起訴，庭審時，林男辯稱持折疊刀揮舞只是「正當防衛」，強調自己「絕對沒有殺人犯意」。不過法官比對舞廳監視器畫面，認為林男明知持刀刺人胸腹，必然危及性命安全，仍依傷害、殺人罪，分別判他有期徒刑2年6月、有期徒刑15年，合併應執行有期徒刑17年，其餘8名共犯則獲判無罪。林不服上訴，其餘共犯因檢方不上訴而定讞。

高雄高分院審理後，認為原審判決認事用法，並無不妥，刑度不變，駁回林的上訴，全案可上訴。