花蓮和仁海域浮屍查無身份　遺體暫暫冰存報檢察官驗

▲海巡搜救人員放小艇打撈，費時近1小時將屍體打撈上艇。（圖／第六海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮和仁海域13日發現一具男性浮屍，年約30歳，身穿泳褲，上身赤膊，約173公分，身材壯碩，頭顱明顯破裂，左手臂上方有刺青，屍體經海巡人員打撈，因查無確切身份，已交花蓮市立殯儀館暫冰存，報請檢察官待相驗。

海巡署艦隊分署第六海巡隊13日6時51分接獲第九巡防區轉民眾報案，於和仁外海近岸處，疑似發現一具屍體，請求處理。

第六海巡隊指派100噸級巡防艇抵達現場搜尋約10餘分鐘，果然於距岸10公尺處發現1具屍體，搜救人員放小艇進行打撈，費時近1小時將大體打撈上艇。

▲男子年紀約30歲，身材壯碩，左手臂上方有一類似眼球圖案的刺青。

海巡人員表示，屍體特徵顯示為男性，頭顱明顯破裂，身穿泳褲，上身赤膊，約173公分，身材壯碩，查無身分證件，左手臂上方有1刺青（長13、寬8公分，有一類似眼球之圖案），年紀約30歲。屍體報請花蓮地檢署檢察官核准，交由輪值殯葬業者移往花蓮市立殯儀館暫冰存，後續報請檢察官待相驗。



花蓮海巡隊隊長賀華傑指出：為讓往生者早日回家，請民眾指認該刺青圖案，如有相關線索，請撥打03-8233781專線。