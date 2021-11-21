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明天必搶85吋電視、鑽石項鍊！好市多「黑五首日」精選商品先看

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲好市多黑色購物節明天開跑。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」將於明（22）日上午9時正式開跑，優惠品項、折扣目前雖仍保密到家，不過稍早好市多APP搶先公佈明日精選優惠品項，包括85吋電視、洗衣機等家電，還有尿布、羽絨被及鑽石項鍊等一次滿足。

▲▼好市多黑五首日限定品項搶先看。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五首日限定品項搶先看。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五首日限定品項搶先看。（圖／翻攝好市多APP）

好市多APP公布黑色購物節首日限時優惠精選商品品項，有SAMSUNG 85吋 CRYSTAL UHD電視、SAMSUNG20公斤智慧觸控變頻洗衣機、0.5克拉圓形鑽石項鍊、SEALY席伊麗標準雙人床墊、滿意寶寶哆拉A夢輕巧褲、MONBANA 1934 迦納70%黑巧克力條、JOSEPH JOSEPH不沾桌刀具6件組、HOTEL GRAND美國製雙人白羽絨被等共8樣商品，都將祭出下殺優惠。

好市多今年「黑色購物節」長達7天時間，將從11月22日起至11月28日連7天登場，並維持「每卡限購1件」規定，期間每日下午5時左右皆會於APP公告精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。另，提醒黑色購物節活動期間，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門。

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