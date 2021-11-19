用好市多清潔劑驚見一堆「海帶」！她崩潰曬照...神人1招破解

▲用完好市多的洗衣槽清潔劑，洗衣機出現傳說中的「海帶」。（左圖／記者李毓康攝，右圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

實習記者林郁婷／綜合報導

一名女子在好市多買了洗衣槽清潔劑，使用後卻出現「傳說中的海帶」，讓她驚訝不已，沒想到釣出一堆苦主，紛紛表示之前也曾發生過類似情況。就有內行人提出解決辦法，只需加一條毛巾就能搞定海苔；還有專業清洗洗衣機的業者指出，這類清潔劑最好是在乾淨的狀態下使用。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張洗衣機的內部照，只見洗衣槽內出現許多黑色的不明物，看起來非常髒，她感慨地寫下，「傳說中的海帶，二年還找人拆洗洗衣機，賣場工作人員建議一個月洗一次。」

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▲洗衣機滿滿「海帶」。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引來逾5百網網友驚呼，「是海苔啊」、「小弟也有買，兩個禮拜就使用一次，海苔量有減少」。也有人好奇，海帶卡在洗衣機裡要怎麼清？內行人則建議，加一條不要的毛巾即可，「可以丟一條不要的毛巾或衣服類的～髒污會吸附上去」、「丟一包這個洗衣槽清潔劑再加一條廢棄不要的乾淨舊毛巾進去，啟動槽洗淨或是傳統清洗行程，海帶就會附著在毛巾上哦，最後丟掉毛巾就可以了。」

另有清洗洗衣機的業者在底下留言，建議可以先使用碳酸鈉，一年半到兩年再找人清洗就可以了，這種清潔劑只是延緩變髒的速度，讓黏不緊的髒汙掉下來，也讓黏很緊的變鬆，所以才會感覺永遠洗不乾淨，「這個是要從洗衣機本身是乾淨的時候開始用」，比起清潔更像是保養。