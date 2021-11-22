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好市多「限量版公主」還沒洗澡就上工！　7000人看呆笑噴

▲▼好市多架上迪士尼公主讓7千人笑噴　也有網友大驚：我以為退貨不會上架的。（圖／翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲網友爆笑註解，圖右長髮公主還沒洗澡就上工。（圖／翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者張靖榕／綜合報導

好市多商品選項眾多，偶爾也會出包，一名網友在臉書分享一張照片，當中是好市多販賣的迪士尼公主系列，長髮公主玩偶髮質看起來亮麗整齊，但旁邊卻出現一個服裝一樣，頭髮卻非常凌亂的玩偶，外包裝竟然還是《冰雪奇緣》，令她笑說好市多都不檢查一下的嗎？

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享照片，問圖中右邊的公主「還好嗎」，「退貨好市多都不檢查一下就又上架的意思嗎」？原來圖中左邊的長髮公主從外包裝、配件到造型幾乎完美無缺，但擺在旁邊原本該是同樣造型的玩偶，卻出現一頭金髮被大風吹過、大雨淋過、欠缺保養而髮質粗糙的情況，而且外包裝還被誤上《冰雪奇緣》，讓人看不懂。

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網友留言紛紛搞笑接力，「沒事，她只是坐摩托車趕過來」、「昨天晚上忘記用潤絲了」、「昨天玩太瘋，還沒洗澡就上工」、「好生活化的頭髮」、「夜店狂歡限量版」、「沒看過玩具總動員嗎哈哈」、「不能有捲髮公主嗎？」

其它網友也回，「公主徹夜未眠啦」、「還沒做完離子燙就被叫出來」、「公主　剛洗完澡版」、「右邊的限量」。

►為什麼每餐都能減油80%？

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