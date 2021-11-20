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大膽笨匪恐嚇信勒索3連鎖店1億元　警攻堅抓人還在床上呼呼大睡

▲42歲台南黃姓男子，連續寄恐嚇信向全國知名連鎖賣場與藥妝連鎖店公司恐嚇勒索上億元，信中揚言不給將對員工不利，被警方循線攻堅緝獲，檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲42歲台南黃姓男子，連續寄恐嚇信向全國知名連鎖賣場與藥妝連鎖店公司恐嚇勒索上億元，信中揚言不給將對員工不利，被警方循線攻堅緝獲，檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南黃姓男子9月起，連續寄送恐嚇信向全國知名連鎖賣場與藥妝連鎖店恐嚇勒索上億元，揚言若不給錢將對員工不利，台南市警方據報，調閱全市有設立郵筒的監視影像，花1個多月時間逐一過濾比對，查出黃涉有重嫌，前往其租屋處攻堅，將睡夢中的黃嫌逮捕，全案依恐嚇取財等罪嫌送辦，檢察官聲請羈押黃獲准。

台南市警局於10月初接獲刑警局案件通報，知名連鎖賣場反映其公司於9月底收到恐1封嚇信件，內容要求準備現金新台幣上億元，並在時限內放置在安平區之指定地點，否則相關該店的人會受到傷害等無厘頭威脅。

而後該犯嫌陸續於10月中旬及11月初再次寄出恐嚇信件，恐嚇目標更擴及其他兩家著名的藥妝連鎖店公司，被害公司亦分別向警方報案，台南市警局比對其內容均與先前之福利中心遭受恐嚇勒索之信件內容相似，研判應出自同一人所為。

經專案小組分析信件外觀及內容，研判此信件應為台南市本地寄出，經調查台南市全市37區郵筒位置，並實施調閱監視器影像畫面一一分析，雖有如「大海撈針」般艱難，但警方花費1個多月時間過濾比對，終於鎖定黃姓犯嫌（42歲）。專案小組會同保大霹靂小組人員11月15日，在台南市東區黃嫌租住的一處透天厝進行攻堅逮補行動，當場查獲黃嫌1人，現場發現作案用信封、信紙及書寫內容，全案移送檢署後，黃遭檢察官向法院聲押獲准。

▲42歲台南黃姓男子，連續寄恐嚇信向全國知名連鎖賣場與藥妝連鎖店公司恐嚇勒索上億元，信中揚言不給將對員工不利，被警方循線攻堅緝獲，檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組人員抓到黃嫌後，均表示「終於不用再盯著郵筒了」、「真的是做夢都會夢見郵筒」，可見辦案過程極其艱辛，幾乎是不可能的任務，但還是在警方群策群力的用心與努力下偵破，給有心不法犯罪的人當頭棒喝有效嚇阻。

▲42歲台南黃姓男子，連續寄恐嚇信向全國知名連鎖賣場與藥妝連鎖店公司恐嚇勒索上億元，信中揚言不給將對員工不利，被警方循線攻堅緝獲，檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局長甘炎民表示，本次案件順利破獲，有賴警察跨區專案小組的整合力量是主要關鍵，恐嚇信件由台南市寄到台北市，南北兩地的偵辦單位資訊分享及分工相當重要，且該案恐嚇之被害目標係屬社會民生經濟脈動均佔有一席之地，易引發社會恐慌，雖恐嚇內容有些讓警方覺得有些無釐頭，但辦案只求真相，無論犯罪動機及是否逞，警方務必都會將其繩之以法，讓犯罪者接受法律制裁。

警方強調，這次破案除展現了警方跨域專業、敬業及合作無間精神外，更感謝相關行業的全力配合，也呼籲民眾勿隨意進行不理性恐嚇行為，以免以身試法，終將面對司法裁判，付出慘痛代價。

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