龜山島磺煙再度大噴發！規模比10月底更大　遊客驚嘆連連

▲宜蘭龜山島8景之一「龜島磺煙」又大噴發，噴發規模是較10/28還來得大。（圖／簡逢均提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭龜山島8景之一位於龜首附近海域的「龜島磺煙」又大噴發！宏棋號賞鯨船，今（21）日上午載90名遊客繞龜山島賞鯨時，「龜島磺煙」是不斷又大噴發，噴發規模是較10/28還來得大。欣賞到大自然奇景的船上遊客稱奇紛紛說，首次見到龜山島8景之一的磺煙，很幸運，真是不虛此行。

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宜蘭龜山島8景是包含「龜山朝日」、「龜島磺煙」、「龜岩巉壁」、「龜卵觀奇」、「神龜擺尾」、「神龜戴帽」及「眼鏡洞」、「海底溫泉」。其中，17年前「龜島磺煙」噴氣孔被龜首土石崩塌堵住，消失了17年，今（2021）年3月14日是重現江湖，被頭城漁會解說員張展維拍下珍貴畫面。

今（2021）年10/28，超級星號資深賞鯨船解說員簡逢均也拍到，「龜島磺煙」不斷大噴發奇景。今（21）日上午，宏棋號賞鯨船從宜蘭烏石港載90名遊客出港後，在繞龜山島賞鯨之際，又「龜島磺煙」是不斷又大噴發，宏棋號賞鯨船資深解說員簡逢均表示，這次磺煙噴發規模是較10/28還來得大，欣賞到大自然奇景的船上遊客稱奇紛紛說，首次見到龜山島8景之一的磺煙，很幸運，真是不虛此行