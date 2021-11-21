幸運兒在中壢區！　2021桃園購物節首輛汽車大獎得主揭曉

▲2021桃園購物節「週週抽」首抽直播活動。（圖／直播翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園購物節「週週抽」首抽直播活動，20日於中壢區TOYOTA桃苗汽車展廳，由市府美女副發言人卓芷戎擔任直播主；在律師、國瑞汽車總經理林永裕、桃苗汽車總經理張喬柏等人士見証下，市長鄭文燦抽出首輛汽車大獎，獎落中壢區，鄭市長特別恭喜這名幸運兒獲得Toyota COROLLA CROSS GR SPORT汽油版1輛。

▲2021桃園購物節「週週抽」首抽直播活動。（圖／直播翻攝）

鄭市長表示，「2021桃園購物節」自11月5日起至明（111）年2月15日，活動約100天，市府將天天抽出聲寶微電腦壓力鍋、Garmin Venu2智慧腕錶、iPhone13 mini 128G、台鈴Suzuki e-Ready Fun電動機車等4大好禮，每周則抽出1輛汽車，共16輛，最大獎是房市火紅的中壢青埔特區內1,500萬好宅。

鄭市長指出，「2021桃園購物節」推出至今，受到廣大迴響，網站登錄已達40萬筆、累計消費金額已突破20億元，鼓勵民眾把握時間，走出戶外到各個商圈、夜市消費，振興疫後經濟。

為慶賀消費登錄破20億，除「週週抽」原定的1輛汽車之外，今再加碼抽出「XPark 雙人門票」6名、聲寶公司「壓力烤箱」1名、禾聯碩公司「智慧聯網清淨機（HAP-780B1）」及「55型4K全面屏液晶顯示器」各1名、特力家居-桃園館「舒心水氧機」1名及「5,000元品牌購物套裝券」6名、睿能創意公司「EEYO電動腳踏車」1名、以及由金牌好店-阿美米干所提供的「1年份免費米干」1名，詳細中獎名單將於「2021桃園購物節」官網、臉書公布。包括經發局主秘楊叡昀、中壢區長鄭詩鈿、國瑞汽車股份有限公司總經理林永裕、桃苗汽車股份有限公司總經理張喬柏等均一同出席活動。