　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

幸運兒在中壢區！　2021桃園購物節首輛汽車大獎得主揭曉

▲2021桃園購物節「週週抽」首抽直播活動

▲2021桃園購物節「週週抽」首抽直播活動。（圖／直播翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園購物節「週週抽」首抽直播活動，20日於中壢區TOYOTA桃苗汽車展廳，由市府美女副發言人卓芷戎擔任直播主；在律師、國瑞汽車總經理林永裕、桃苗汽車總經理張喬柏等人士見証下，市長鄭文燦抽出首輛汽車大獎，獎落中壢區，鄭市長特別恭喜這名幸運兒獲得Toyota COROLLA CROSS GR SPORT汽油版1輛。▲2021桃園購物節「週週抽」首抽直播活動

▲2021桃園購物節「週週抽」首抽直播活動。（圖／直播翻攝）

鄭市長表示，「2021桃園購物節」自11月5日起至明（111）年2月15日，活動約100天，市府將天天抽出聲寶微電腦壓力鍋、Garmin Venu2智慧腕錶、iPhone13 mini 128G、台鈴Suzuki e-Ready Fun電動機車等4大好禮，每周則抽出1輛汽車，共16輛，最大獎是房市火紅的中壢青埔特區內1,500萬好宅。

鄭市長指出，「2021桃園購物節」推出至今，受到廣大迴響，網站登錄已達40萬筆、累計消費金額已突破20億元，鼓勵民眾把握時間，走出戶外到各個商圈、夜市消費，振興疫後經濟。

為慶賀消費登錄破20億，除「週週抽」原定的1輛汽車之外，今再加碼抽出「XPark 雙人門票」6名、聲寶公司「壓力烤箱」1名、禾聯碩公司「智慧聯網清淨機（HAP-780B1）」及「55型4K全面屏液晶顯示器」各1名、特力家居-桃園館「舒心水氧機」1名及「5,000元品牌購物套裝券」6名、睿能創意公司「EEYO電動腳踏車」1名、以及由金牌好店-阿美米干所提供的「1年份免費米干」1名，詳細中獎名單將於「2021桃園購物節」官網、臉書公布。包括經發局主秘楊叡昀、中壢區長鄭詩鈿、國瑞汽車股份有限公司總經理林永裕、桃苗汽車股份有限公司總經理張喬柏等均一同出席活動。

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
彭帥公開現身了！燦笑揮手畫面曝
要開罰了！北市一週內爆3起「打錯疫苗」最高罰25萬
獨／孫芸芸父後首現身　低調送別父親孫道存火化
撐不住！好市多「超好用神物」漲價5％
桃園男刺死超商店員　進警局腿軟跪地
天心突PO「一家三口」照！旁邊阿姨成亮點
8個月甩掉1個蔡依林！ 99公斤棉花糖女變正妹
正面曝光！　桃園男拒戴罩刺死超商店員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林風箏衝浪公開賽　張麗善「讚聲」台西警犯防交安宣導

虎尾農會推廣花生加工品　百人齊聚大啖創意料理

幸運兒在中壢區！　2021桃園購物節首輛汽車大獎得主揭曉

台中購物節破150億大關　加碼抽50萬幸運兒出爐

2021桃園仙草花節熱鬧登場　鄭文燦：3至5天內紫爆盛開

品味小農市集溫暖！　桃園小農手匠成果發表提升農產品價值

新北男栗松溫泉脫臼！被「涼山士官長」背下山　老闆放他一天假

南投男搭救護車到醫院　躺擔架不肯起來…醫護人員氣炸：再演阿

新北最便捷淡水漁人碼頭　三元素打造特色漁業文化

台南新卸任家長會長感恩聯誼　黃偉哲感謝為教育奉獻期勉親師協力精進教育

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

雲林風箏衝浪公開賽　張麗善「讚聲」台西警犯防交安宣導

虎尾農會推廣花生加工品　百人齊聚大啖創意料理

幸運兒在中壢區！　2021桃園購物節首輛汽車大獎得主揭曉

台中購物節破150億大關　加碼抽50萬幸運兒出爐

2021桃園仙草花節熱鬧登場　鄭文燦：3至5天內紫爆盛開

品味小農市集溫暖！　桃園小農手匠成果發表提升農產品價值

新北男栗松溫泉脫臼！被「涼山士官長」背下山　老闆放他一天假

南投男搭救護車到醫院　躺擔架不肯起來…醫護人員氣炸：再演阿

新北最便捷淡水漁人碼頭　三元素打造特色漁業文化

台南新卸任家長會長感恩聯誼　黃偉哲感謝為教育奉獻期勉親師協力精進教育

群聯五期新廠落成、停車場上樑　潘健成：未來研發人員將突破3000位

要開罰了！北市一週內爆3起「打錯疫苗」　蔡炳坤：最高罰25萬元

影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」參加青少年網球賽開幕式

萬金石／蔣介文「沒外籍選手一樣要參賽」　收穫生涯最多獎金

把總統P成慈禧太后！退伍士官長喊：蔡皇萬歲…嗆網友這句話GG了

影片曝光！轎車詭異後退　高雄男慘被拖行捲入車輪「輾死自己」

獨／孫芸芸父後首現身　低調送別父親孫道存火化

龜山島磺煙再度大噴發！規模比10月底更大　遊客驚嘆連連

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎：為何上個班就丟了命

開放三胎無效！陸出生率創43年來新低　「負增長」恐提前到來

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

地方熱門新聞

新北男栗松溫泉脫臼！涼山士官長背人下山

南投男搭救護車到醫院　醫護氣炸：再演

男登武嶺高山症發　苦撐至小風口好心人幫報警

台南新卸任家長會長感恩聯誼

男買2萬茶葉　抱「南投玩很大」50萬

黃偉哲頒發「卓越市民」肯定萬正雄長老

全國首次台南餐酒嘉年華熱鬧開醺

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫

萬金石馬拉松21日登場　交通管制措施出爐

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

2021桃園仙草花節登場　3至5天內紫爆盛開

金門縣「降低幼幼班師生比」提升照護質量

「2021屏東馬拉松」開跑　交通管制措施看這裡

花蓮聯合豐年節首日一曲愛海洋High翻全場

更多熱門

相關新聞

2021桃園購物節首抽日　4名幸運得主出爐

2021桃園購物節首抽日　4名幸運得主出爐

「2021桃園購物節」10日於市府在律師見證下，於現場直播中分別抽出聲寶「微電腦壓力電子鍋」、Garmin Venu 2智慧手表、iPhone 13 Mini 128G手機、台鈴SUZUKI eReady Fun電動機車等大獎各1名得主，4位得主分別來自中壢區及觀音區，詳細中獎名單將於「2021桃園購物節」官網、臉書公布。

林姿妙抽出樂遊宜蘭大獎致電　幸運兒以為遇詐騙

林姿妙抽出樂遊宜蘭大獎致電　幸運兒以為遇詐騙

聽滿7分鐘抽iphone8　4人中獎

聽滿7分鐘抽iphone8　4人中獎

聽7分鐘抽iphone8　第3位得獎出爐

聽7分鐘抽iphone8　第3位得獎出爐

聽7分電話抽iphone8　得獎兒出爐

聽7分電話抽iphone8　得獎兒出爐

關鍵字：

2021桃園購物節週週抽汽車大獎

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

退伍令絕對不能弄丟　過來人曝2關鍵時刻會用到

謝和弦隔空祝福Keanna新戀情：願仇恨告一段落

挑戰禁慾30天！他驚呆：沒反應耶　醫曝「超慘5下場」

雲林深夜大火延燒3房　找到一具遺體

E奶妹遭襲胸　老公救援反被6人圍毆

知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

梅艷芳「掌摑事件」釀命案！　她認：人生汙點

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面