2021桃園購物節首抽日4名幸運得主出爐　6天消費金額7.6億

▲2021桃園購物節首抽日4名幸運得主出爐。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園購物節」10日於市府在律師見證下，於現場直播中分別抽出聲寶「微電腦壓力電子鍋」、Garmin Venu 2智慧手表、iPhone 13 Mini 128G手機、台鈴SUZUKI eReady Fun電動機車等大獎各1名得主，4位得主分別來自中壢區及觀音區，詳細中獎名單將於「2021桃園購物節」官網、臉書公布。

市長鄭文燦表示，2021桃園購物節於11月5日開跑，在桃園消費滿500元就可上網登錄發票參加抽獎，活動期間100天，將天天抽電動機車、iPhone 13手機、Garmin智慧手錶、3C家電，週週再抽熱銷款汽車，最後一週將抽出位於青埔、價值1,500萬元的好宅。

鄭文燦說，活動迄今第6天，網站登錄已達14萬筆，消費總金額高達7億6,000萬元，代表疫後經濟振興已經慢慢產生效果，買氣及旅遊人潮逐漸回籠，希望民眾多出門購物、吃飯、看電影、逛夜市，就是振興經濟最好的方法。

他表示，「2021桃園購物節」活動期間為11月5日至111年2月15日，總共100天，天天於中午12：30抽獎，獎品共有2千多項，價值超過6千萬，而且會持續加碼，獎品只會增加，不會減少。

今日抽獎活動包括經發局長郭裕信、中華電信桃園營運處總經理蘇振乾、台鈴工業股份有限公司協理林進賢一同出席。