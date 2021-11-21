瘦身黑科技！　靠「它」四周腰圍縮三吋

【企劃特輯】

氣温驟降，難免比平常多吃很多，因為人類是恆溫動物，身體會跟著環境調節溫度，到了冬天，人體為了保持一定的體溫，會消耗體內更多的能量並加速新陳代謝，而這過程便會令我們飢餓感增加，這功能就如雙刃劍，令我們飢餓的同時，也會消耗更多能量，變相令減脂效果會比夏天時好，所以秋冬其實是減肥的好時機；且現在瘦身「黑科技」越來越厲害，今年已經有業者研發出「石墨烯瘦身腰帶」，配戴四週、腰圍竟然可以縮三吋，號稱是「行走瘦身器」！

▲配戴四週、腰圍竟然可以縮三吋，還能快速爆汗。【官方優惠組】

預防運動傷害 配戴二十鐘 效果等同慢跑一小時

現在健身風氣盛行下，許多人會上健身房追求更完美、更健康的體態。然而在自己肌力尚未成長、動作基礎還沒完全掌握的情況下，很有可能會因此而受傷；也有許多民眾因上班長期久坐、久站，腰背長時間保持一個姿勢、運動量不足，就會容易出現腰痠背痛的現象，這時腰夾就成了預防運動傷害、舒緩與支撐下背部的肌肉最好的裝備；石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」開發的特殊腰帶，所使用的材質是全新的「HSG石墨烯」材料，它在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有材料，試驗中：只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，能夠幫助運動效率更加倍、提升血液循環、有效改善腰痠背痛、腳麻等問題，現在許多企業都紛紛搶買這款黑科技「石墨烯腰夾」。

▲部落客靠著穿戴「石墨烯腰夾」，能夠預防運動傷害以及鞏固核心，穩定地完成訓練。【EHS 入門組】

石墨烯能提升循環代謝 不怕天冷也能達成持續運動、燃燒脂肪的效果

關於「石墨烯」這個21世紀最受矚目的材料，在經過諾貝爾物理學獎的認證後立刻以黑馬之姿在全世界一炮而紅，成為各產業搶著使用的黑科技！它在各領域都被積極運用，更開啟了醫療保健的新紀元！因為石墨烯具有高傳導性，導熱性、導電性、韌性都極佳，當這個成份放進「腰夾」時，就能夠啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝，就連冬天也不怕冷，對需要護腰、護脊椎的人來說是保健救星；一般人在日常生活中透過石墨烯幫助達成持續運動、燃燒脂肪的效果！

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條 加速腰腹脂肪代謝 全新2.0版本效果更全面

醫療級的石墨烯腰帶可以帶來的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，降低發炎疼痛、減緩婦科問題，應用治療的效果非常優異廣泛；加速腰腹部的脂肪消耗代謝，使用4~12周的患者，腰圍平均縮小了三吋，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身的效果。另外，針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，達到「熱灸電療」的效果，能讓腰部得到舒緩，效果更全面，堪稱「腰夾界超強神器」！

▲「石墨烯」的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」堪稱腰夾界超強神器。

▲這款石墨烯腰夾擁有多種功能，藝人貝蒂、高群與部落客使用後都相當推薦。

「石墨烯X磁石」全新2.0版本石墨烯腰夾哪裡買？

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