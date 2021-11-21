　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

瘦身黑科技！　靠「它」四周腰圍縮三吋

【企劃特輯】

瘦身黑科技！靠「它」四周腰圍縮三吋（圖／業者提供）

氣温驟降，難免比平常多吃很多，因為人類是恆溫動物，身體會跟著環境調節溫度，到了冬天，人體為了保持一定的體溫，會消耗體內更多的能量並加速新陳代謝，而這過程便會令我們飢餓感增加，這功能就如雙刃劍，令我們飢餓的同時，也會消耗更多能量，變相令減脂效果會比夏天時好，所以秋冬其實是減肥的好時機；且現在瘦身「黑科技」越來越厲害，今年已經有業者研發出「石墨烯瘦身腰帶」，配戴四週、腰圍竟然可以縮三吋，號稱是「行走瘦身器」！

瘦身黑科技！靠「它」四周腰圍縮三吋（圖／業者提供）

▲配戴四週、腰圍竟然可以縮三吋，還能快速爆汗。【官方優惠組】

預防運動傷害 配戴二十鐘 效果等同慢跑一小時
現在健身風氣盛行下，許多人會上健身房追求更完美、更健康的體態。然而在自己肌力尚未成長、動作基礎還沒完全掌握的情況下，很有可能會因此而受傷；也有許多民眾因上班長期久坐、久站，腰背長時間保持一個姿勢、運動量不足，就會容易出現腰痠背痛的現象，這時腰夾就成了預防運動傷害、舒緩與支撐下背部的肌肉最好的裝備；石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」開發的特殊腰帶，所使用的材質是全新的「HSG石墨烯」材料，它在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有材料，試驗中：只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，能夠幫助運動效率更加倍、提升血液循環、有效改善腰痠背痛、腳麻等問題，現在許多企業都紛紛搶買這款黑科技「石墨烯腰夾」。

瘦身黑科技！靠「它」四周腰圍縮三吋（圖／業者提供）

▲部落客靠著穿戴「石墨烯腰夾」，能夠預防運動傷害以及鞏固核心，穩定地完成訓練。【EHS 入門組】

石墨烯能提升循環代謝 不怕天冷也能達成持續運動、燃燒脂肪的效果
關於「石墨烯」這個21世紀最受矚目的材料，在經過諾貝爾物理學獎的認證後立刻以黑馬之姿在全世界一炮而紅，成為各產業搶著使用的黑科技！它在各領域都被積極運用，更開啟了醫療保健的新紀元！因為石墨烯具有高傳導性，導熱性、導電性、韌性都極佳，當這個成份放進「腰夾」時，就能夠啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝，就連冬天也不怕冷，對需要護腰、護脊椎的人來說是保健救星；一般人在日常生活中透過石墨烯幫助達成持續運動、燃燒脂肪的效果！

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條　加速腰腹脂肪代謝 全新2.0版本效果更全面
醫療級的石墨烯腰帶可以帶來的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，降低發炎疼痛、減緩婦科問題，應用治療的效果非常優異廣泛；加速腰腹部的脂肪消耗代謝，使用4~12周的患者，腰圍平均縮小了三吋，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身的效果。另外，針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，達到「熱灸電療」的效果，能讓腰部得到舒緩，效果更全面，堪稱「腰夾界超強神器」！

瘦身黑科技！靠「它」四周腰圍縮三吋（圖／業者提供）

▲「石墨烯」的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」堪稱腰夾界超強神器。

瘦身黑科技！靠「它」四周腰圍縮三吋（圖／業者提供）

▲這款石墨烯腰夾擁有多種功能，藝人貝蒂、高群與部落客使用後都相當推薦。

「石墨烯X磁石」全新2.0版本石墨烯腰夾哪裡買？
●官方優惠組：https://ppweb.tw/aj745
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●EHS 入門組：https://chshop.work/PDVMp
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●客服電話：0800-200-173、0800-520-367
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
https://youtu.be/JpVdmlEaYv0

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
快訊／高雄3人陳屍民宅！　「夫妻、丈母娘」死亡
超商店員被刺死！前大夜班爆「恐怖內幕」：報警沒用的
快訊／超商店員遭刺死！鄭文燦震怒發聲
24歲辣模遭棄屍路邊！最後訊息曝「想離開這」
這國妓院打疫苗「免費嗨30分鐘」　14歲就能性愛桑拿
黑幫女友引爆錢櫃大亂鬥！22人落網
減重「肺癌指數」卻狂飆！常接觸2物質要當心
女大生存股只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

瘦身黑科技！　靠「它」四周腰圍縮三吋

翁章梁縣長北上力推阿里山高山茶、咖啡　嘉義商品買氣旺

全聯鳳山海洋店新開幕！隔壁是勁敵統一生活館　網： 龍頭對決

冬天網購「3類好食品」補充能量！蛋捲換個原料變健康、高湯煮粥超養生

秋冬危機四伏！當心吹起心血管風暴　保命就靠「它」

征戰網壇20年！　盧彥勳限量紀念珍藏盒開始預購

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

瘦身黑科技！　靠「它」四周腰圍縮三吋

翁章梁縣長北上力推阿里山高山茶、咖啡　嘉義商品買氣旺

全聯鳳山海洋店新開幕！隔壁是勁敵統一生活館　網： 龍頭對決

冬天網購「3類好食品」補充能量！蛋捲換個原料變健康、高湯煮粥超養生

秋冬危機四伏！當心吹起心血管風暴　保命就靠「它」

征戰網壇20年！　盧彥勳限量紀念珍藏盒開始預購

Vicky穿性感睡衣喊：早點進來！　做家事等到睡著...怒控屈中恆故意

快訊／高雄民宅驚見3人陳屍！　疑夫妻、丈母娘死亡

申敏兒忍1個月「貼金宣虎燦笑合影幕後」想念《海岸村》！

投50萬1年賺300萬！虛擬貨幣正夯　交易所執行長曝台韓差異

看房「隨便穿+騎機車」會被代銷敷衍？網曝太正式才踩雷：臉皮要厚

座車仍在登山口...42歲男攀登守城大山　失聯超過20小時

超商員工遭刺死！釣出前大夜班「爆恐怖內幕」嘆：報警沒用的

甜點外貌協會必看！這4家鐵盒餅乾好吃又好看「不用出國買」

紅包只收到3千！沈玉琳媽「你老婆是壞人」打電話開罵 妻子應對超懂事

電商龍頭Coupang股價慘跌！一半都不剩　恐墜「韓國亞馬遜」神壇

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

消費熱門新聞

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

統一獅下半季封王！超商咖啡優惠快看

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

翁章梁北上力推阿里山高山茶、咖啡

靠一支「布納哈本威士忌」拯救愛情

全台首間素蔬食超商300款餐點吃到爽

好市多黑色購物節全門市營業時間曝

星級飯店廁所一坐就有便意「關鍵在馬桶」！

超夯「黑科技褲」回購率高達95%

全聯推「平價有機蔬菜」農場曝光

台中火鍋界勞斯萊斯！沐明鍋物賞高空夜景嗑頂級和牛

護髮類得獎新秀五倍券半價入手

速食店連7天「買烤雞送炸雞腿」

美國來的「禦寒聖品」美式賣場爆好評！

更多熱門

相關新聞

懶人、減肥都必學5款低卡燕麥早餐

懶人、減肥都必學5款低卡燕麥早餐

有在關注國外超模飲食或女星減肥餐的人，應該都對燕麥不陌生，燕麥是很好的瘦身減脂食材，更是一種快速簡單又健康的早餐好選擇，能隨意加上自己喜歡的配料，1分鐘內搞定，還有高顏值，超適合懶人或生活忙碌的人。快把以下5種燕麥早餐做法學起來，每天多睡10分鐘。

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚

超夯「黑科技褲」回購率高達95%

超夯「黑科技褲」回購率高達95%

營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」

營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」

不必辛苦復健！只要1步驟改善腰酸背痛

不必辛苦復健！只要1步驟改善腰酸背痛

關鍵字：

石墨烯瘦身腰帶石墨烯磁石瘦身

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

退伍令絕對不能弄丟　過來人曝2關鍵時刻會用到

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

挑戰禁慾30天！他驚呆：沒反應耶　醫曝「超慘5下場」

斷棒射向小龍女「他5秒神救援」　看完影片都喊嫁

謝和弦隔空祝福Keanna新戀情：願仇恨告一段落

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

E奶妹遭襲胸　老公救援反被6人圍毆

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面