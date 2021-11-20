只花2萬買茶葉　「南投玩很大」活動幸運兒抱回50萬現金

▲北港溪溫泉嘉年華壓軸登場，南投林姓男子抽中50萬現金大獎（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投溫泉季壓軸場次「北港溪溫泉嘉年華」今天在泰雅渡假村登場，由縣長林明溱主持開幕儀式，並宣布「南投玩很大·千千萬萬獎不完」活動登錄金額突已達2億6百多萬元、登錄筆數達到80多萬筆；同時在律師見證下，當場抽出首位50萬元及30萬元現金幸運得主，50萬元幸運得主林先生只花了2萬多元買茶葉，就賺得20幾倍的獎金，直呼「真的很高興」。

主辦單位於現場與本身就住南投的林先生電話連線，他說「南投玩很大」活動訊息是從縣長臉書得知的，這次花了2萬餘元買茶葉，就趕快上網登錄，才能幸運獲得大獎，呼籲全國民眾快來南投旅遊消費，也能像自己一樣把大獎抱回家。

▲▼南投縣長林明溱按鈕抽出50萬現金大獎幸運得主，並現場電話連線。（圖／南投縣政府提供）

南投縣議員林芳伃、葉仁創，中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、仁愛鄉清境觀光協會理事長魏振宇、北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋及來自全國各地民眾都到場參與；林明溱和2位議員、李吉田依序抽出50萬、30萬、20萬以及10萬現金得主，更針對登錄消費者抽出包含iPhone 13在內的3C家電，以及包含泰雅渡假村、馥麗溫泉酒店在內的80個旅遊福袋。

▲北港溪溫泉嘉年華壓軸活動於泰雅渡假村登場。（圖／南投縣政府提供）

李浩瑋表示，配合溫泉嘉年華活動，北港溪溫泉區在21日舉辦「溫泉養生健走趣」：民眾可自泰雅渡假村一路走訪北圳步道、拱型水橋、懷舊水車、糯米橋後折返回程，進行山林人文古蹟巡禮，當天從早上7時開放入園，於活動報到處出示QR code掃描或攜帶身分證明文件，即可辦理報到，並享報名好禮及完賽證書1份，額滿為止。

林明溱提醒，「南投玩很大」活動自即起到明年4月間，在南投消費200元即可參加現金抽獎，住宿還可抽總統套房旅遊福袋，歡迎國人來消費旅遊；2021年南投溫泉季、南投玩很大以及2021南投健行節活動相關活動詳情，請參閱「南投旅遊網｣官網，或搜尋「樂旅南投」臉書粉絲團。



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