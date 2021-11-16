天天情話綿綿阿北昏頭　一句「我出車禍」差點騙到10萬元

▲▼高雄一名老翁以為遇到黃昏之戀，急衝銀行提領10萬元助女友，到頭來竟是詐騙找上門。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名七旬老翁經銷售員介紹認識一名女子，兩人相談甚歡，老翁以為遇到黃昏之戀，聽見對方發生車禍急需用錢，立刻前往到銀行提10萬元現金，引來行員關切報警。警方到場了解時，老翁還強調女子有寫借據，但查證後卻發現，借據連日期都沒寫，明顯就是詐騙，這時老翁才相信遭人騙了。

苓雅分局凱旋路派出所於15日下午1點20分左右，接獲轄區中正路一家銀行通報，指一名71歲陳姓老翁到臨櫃櫃台要領取10萬元現金，行員驚覺有異，立刻報警處理。

警方到場後了解，原來這名陳姓老翁，日前透過銷售員介紹認識一名40歲女子，兩人互加好友後，並天天甜言蜜語，讓他以為是黃昏之戀來敲門，聽聞女子遇到車禍事故需要現金時，便二話不說前往銀行提款，此外員警還發現老翁並不是第一次提款，這次會被行員發現有異，是要提領10萬元現金才被發現的，老翁還向員警強調，錢是借給女子急用的，而且都還有寫借據。

員警仔細查看借據，赫然發現內極為簡易，連日期都未填，一看就知道是假的，明顯就是詐騙手法，立刻規勸老翁不要再提領現金，這時他才恍然大悟，原來自己是遭人詐騙，頻頻向員警跟行員致謝。

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