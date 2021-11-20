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憂爆料輪到自己　顏寬恒美女發言人直呼「好害怕想暫停遊戲」

▲▼顏寬恒公布競選主視覺「做事，不必講幹話」，還　找來韓國瑜前女發言人白喬茵。（圖／記者鄧木卿攝） 

▲顏寬恒競選團隊發言人張禹宣（左）、白喬茵（右）。（圖／記者鄧木卿攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

中二選區補選大打烏賊戰！資深媒體人周玉蔻日前爆料，國民黨候選人顏寬恒日競選團隊發言人張禹宣是「尿尿小童」，此舉讓另一位美女發言人白喬茵直呼「好害怕，害怕到想暫停遊戲。」

白喬茵昨（19）日透過臉書表示，顏寬恒的人事案一宣布，有很多朋友傳訊息來關心，「你瘋了嗎?」、「你在叛逆幾點的？」、「你是有戰地記者魂是不是？」、「哪邊有火你往哪裡衝耶!」

白喬茵說，朋友們要她好好保護自己，論點大致都是「這是一場全國矚目的選戰，民進黨有輸不起的壓力，所以沾上的人都會跟著賠進去」。

白喬茵認為，戰場只會鎖定當事人和他的家族，不可能波及到輔選人員，因為太無聊也太沒品。沒想到，另一位發言人馬上被爆料一件不知真假的陳年往事，「我很震驚也很難過，我不知道何時會輪到自己，我真的好害怕，害怕到想逃、害怕到想立刻暫停遊戲。一早起床，眼淚掉不停，人生從未陷入這種未知的恐懼，我不願相信這是我深愛的台灣的選舉文化。」

白喬茵坦言，不想稱這是國家機器，因為鍵盤背後的每個人都是有溫度的，正敲著字的每雙手都是熱的，這從來都不是機器，機器是冰冷的、機器是沒有情緒的、機器也不會主動想去傷害別人。

白喬茵強調，民主得來不易，每位候選人終須經過檢驗，人民最終也會透過理性判斷做出一個對當地最好的選擇，但同時，我們是否也別忘記關注公共議題、關心鄉親的需要、同理百姓的辛苦？我們都期待這是一場乾淨的選舉。希望不會再有人因此受傷。

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