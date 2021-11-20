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24歲女模離奇曝屍路邊！　生前最後行蹤竟和美國「A片皇帝」有關

▲▼ 24歲女模Christy Giles離奇身亡。（圖／翻攝自IG／@christygilesx）

▲ 克莉絲蒂（右）生前最後出現的公寓住戶皮爾斯（左）曾與朗傑瑞米（左二）一同出席活動。（圖／翻攝自IG／@christygilesx、Hollywood網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國24歲女模克莉絲蒂（Christy Giles）日前出門參加派對，隔天卻被發現陳屍路邊，體內還驗出海洛因，疑似遭人下藥。丈夫透過她的通聯紀錄查出她生前最後行蹤是在比佛利山莊一棟公寓，而租下這間房子的男子竟與惡名昭彰的「A片皇帝」朗傑瑞米（Ron Jeremy）有關。

克莉絲蒂12日晚間和26歲設計師朋友希爾達（Hilda Marcela Cabrales-Arzola）聚會，接著和三名男子出發赴好萊塢山一場派對續攤，但二人尚未抵達派對現場便遭遇不測。克莉絲蒂13日晚間被發現陳屍在卡爾弗城的南加州醫院外，同行的希爾達則被丟包在西洛杉磯另一家醫院，目前狀況危急。

死者家屬宣稱，醫院監視器拍到二名黑衣男子駕駛一輛無牌車，他們以頭巾遮住臉部，將克莉絲蒂從車上丟下。克莉絲蒂40歲的丈夫西勒斯（Jan Cilliers）隨後透過她的通話紀錄追蹤到她生前最後出現的地點，位於比佛利山莊西奧林匹克大道上一棟公寓。

▲▼ 24歲女模Christy Giles離奇身亡。（圖／翻攝自IG／@christygilesx）

▲ 克莉絲蒂被發現陳屍在一家醫院外。（圖／翻攝自IG／@christygilesx）

《太陽報》指出，這間房子的住戶是一名名為皮爾斯（David Pearce）的男子，2009年曾和全球知名的美國AV男星的朗傑瑞米一同出席一場電影首映活動。朗傑瑞米背負30多項性騷擾指控，最早可追溯至1996年，其中有10多條性侵罪嫌，受害者包括17歲及15歲少女。

皮爾斯一名鄰居透露，13日聽見「有人在皮爾斯的公寓裡痛苦呻吟了6、7個小時。我一直在想，不知道發生什麼事，因為那間公寓總是傳來很大的噪音。警察周日來找他談話，我不確定他們有沒有上去他的公寓，接著警察來找我談話」，他也向警方表示，一整天都聽見奇怪的呻吟聲。

另一名鄰居尼克拉維什（Joseph Nikravsh）則表示，「很多人早就對皮爾斯不滿，他問題很多，製造一大堆噪音，房子老是有人進進出出。」他還提到，皮爾斯有一名男性室友，已經和他同住幾個月。《太陽報》捕捉到這名男子出門的身影，他駕車離開前向記者表示，目前流傳的說法「大多都是誹謗」。

▲▼ 24歲女模Christy Giles離奇身亡。（圖／翻攝自IG／@christygilesx）

▲克莉絲蒂的死訊令粉絲心痛不已，紛紛湧入IG留言哀悼。（圖／翻攝自IG／@christygilesx）

據西勒斯所知，目前已有二名男子承認將克莉絲蒂和希爾達分別丟包在二家不同醫院。他們向警方供稱，二名女子是意外服藥過量，但警方尚無法和當時與她們同行前往派對的第三名男子取得聯絡。

西勒斯查看妻子生前的對話紀錄，發現她在13日凌晨5點半發訊息給希爾達說「我們離開這裡吧」，希爾達回應「好」，並稱她叫了一輛Uber，但克莉絲蒂在這之後便沒有讀任何訊息。

洛杉磯警方18日被問及有關皮爾斯的問題時則表示，尚未取得任何有關此案嫌疑人的最新資訊，「更不用說具體人名了」，目前仍在等待調查人員及法醫報告。

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