1787年《美國憲法》初版12億天價成交　創下歷史文件拍賣新高

▲ 1787年美國憲法初版印刷本以4300萬美元價格拍出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國蘇富比拍賣公司（Sotheby）表示，一份極為罕見的《美國憲法》初版印刷本18日以逾4300萬美元天價拍出，刷新歷史文獻拍賣最高紀錄。一個加密貨幣團體集資4000萬美元出價購買，但未能得標，而買主目前尚未公布身份。

《法新社》報導，這是美國開國元勛喬治．華盛頓（George Washington）、班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）及詹姆斯．麥迪遜（James Madison）等人1787年9月17日於費城獨立紀念館簽署的《美國憲法》僅存13份初版印刷本之一，以4320萬美元（約新台幣12億元）成交。

13份初版印刷本中僅2份為私人擁有，其中之一18日於蘇富比進行拍賣，原先推估金額會落在1500萬至2000萬美元之間，未料開始拍賣8分鐘後便以逾二倍價格成交，目前尚不清楚得標者的身份。

蘇富比手稿及古籍專家基弗（Selby Kiffer）9月曾表示，這份印刷本可能是簽署前一天印刷的500份副本之一，也就是1787年9月16日晚間印出。這份文獻以「我們美利堅合眾國人民，為締造一個更完善的聯邦」開頭，隨後經各州批准，1788年6月21日起正式成為美國創始憲章。

加密貨幣投資人團體ConstitutionDAO在公共區塊鏈平台以太坊（Ethereum）籌募4000萬美元，可惜仍輸給一名投資者，事後在推特上表示，「我們沒有取得憲法，但創造了歷史。我們打破實體物品集資的最高紀錄，72小時內募得史上最多資金，當然所有集資者都會獲得退款。」

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