彭文正誹謗蔡英文拒出庭被通緝　邱毅：司法迫害人權！

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

《政經關不了》主持人彭文正追查總統蔡英文的「論文門」事件，遭控告誹謗罪，但因他滯留美國，未能出庭因此被被法官發布通緝。對此，前立委邱毅表示，這又是一件司法迫害人權的案例，希望彭文正可以挺住，願意提供自己當年與陳水扁纏鬥多年的經驗，給他借鏡參考。

邱毅表示，這又是一件台灣當局以司法迫害人權的案例，首先案件的主體是蔡英文的博士學位被質疑是假的。彭文正曾到英國倫敦大學政經學院去實地調查，並透過各種管道找出不少証據，目前具體的疑點有三：一是蔡英文的博士論文正本在那裡？二是蔡英文何時進行博士論文口試？其口試委員是誰？三是為何蔡英文回台申請教職的各項申請表填寫的博士論文題目均不相同？

邱毅指出，彭文正等人提出的疑點，蔡英文都無法做出令人釋疑的答案，甚至其幕僚還有相互予盾的回應。不管如何，蔡英文針對這項質疑，想杜天下悠悠之口，最好的辦法就是提出証據反駁，如博士學位証書及博士論文正本，絕對不是心虚提告，想以司法來恫嚇質疑者，藉以壓制社會懷疑的聲浪。

邱毅認為，誹謗罪是量刑極輕的司法案件，現在台灣司法卻以通緝來應對，並透過媒體大肆炒作，這種小題大作的行徑，無非就是向蔡英文拍馬屁、表忠誠，自然引發社會更強烈不滿。

邱毅痛批，台灣司法一向受權和錢左右，有權錢判生，無權錢判死，現在蔡英文集黨政軍大權於一身，彭文正受司法追殺的命運完全可以預期，希望彭文正可以挺住，也願意提供自己當年與陳水扁纏鬥多年的經驗，做為很好的借鏡參考。

彭文正因追查蔡英文假博士案遭以誹謗罪起訴，台北地院在8月20日開庭審理經點名3次仍未現身，承審法官姚念慈請公訴檢察官劉承武表示意見，劉質疑「彭早知道開庭時間，被告滯留美國，蓄意不到庭，拖延訴訟，藏匿、逃亡美國，顯示在台無固定住居所，有逃亡之虞，已經可以通緝了，聲請法院依法拘提。」

事後，彭文正透過臉書引用《聖經》〈大衛的詩〉第37篇，「不要為作惡的心懷不平， 也不要嫉妒那行不義的人。 因為他們如草快被割下， 又如綠色的嫩草快要枯乾」。