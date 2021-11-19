昨喊「拒絕國民黨」今籲勿政黨對決　王鴻薇酸：蔡英文精神錯亂？

▲王鴻薇批蔡英文昨喊拒絕國民黨今籲勿政黨對決精神錯亂。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

12月18日四大公投將登場，公投正反雙方近來為此針鋒相對，國民黨立委王鴻薇19日批評，總統蔡英文昨（18日）開直播攻擊國民黨，今天卻發文呼籲公投不是政黨對決，讓她不禁要問，「蔡英文，妳精神錯亂了嗎？」。

王鴻薇今在臉書質疑「蔡英文精神錯亂了嗎？」她指出，昨天晚上蔡英文為了說服公投，開了現場講直播，直播文左一句拒絕國民黨，右一句拒絕國民黨，反正道理講不過，就是反國民黨就好了。未料，今天發文卻變成公投不是政黨對決？蔡英文，妳精神錯亂了嗎？

王鴻薇強調，「我要特別提醒蔡英文，公投當然不是政黨對決」，因為四個公投有兩個是人民團體提案，「藻礁永存」四個大字不是你寫的嗎？公投綁大選當年不是蘇貞昌大力贊同的嗎？如果今天是政黨對決，那也是過去的民進黨對決現在的民進黨，你蔡英文不願意面對自己，不要牽拖別人跟你對立，在野黨監督執政黨本就天經地義。

王鴻薇批評，民進黨自己整天雙標、髮夾彎，搞到自己如此難堪，自己打到沒招，就號召意識形態，一天之內就翻臉，你打別人就攻擊政黨，你被打就是政治惡鬥，有沒有這麼難看？