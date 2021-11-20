「騎」動公投宣傳　陳亭妃鐵馬隊第二站「重量級」嘉賓現身陪騎

▲立委陳亭妃「騎」動公投宣傳鐵馬隊，20日週六第二站來到東山碧軒寺集合，立委蔡易餘現身陪騎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



立委陳亭妃每週末的「騎」動公投宣傳鐵馬隊，自上週末展開，週週不停歇，20日週六第二站來到東山碧軒寺集合。除了在地議員趙昆原到場關心以外，事前陳委員透露已邀請一位「重量級」嘉賓，原來就是曾經被小英主席關心過體重的蔡易餘委員，大家紛紛笑說果真是「重量級」嘉賓啊！

蔡易餘委員表示，聽聞陳亭妃委員用鐵馬行的方式深入基層，十分欽佩她的意志力和體力。再加上，公投議題都是關乎全國性發展的議題，不分縣市。因此，跨縣市也要來響應陳委員的鐵馬車隊，用親自騎自行車的方式，增加大家對公投的關注度與熱情。

陳亭妃委員則指出，溪北地區與比鄰的嘉義縣是共同生活圈，在溪北的民眾有可能在嘉義工作或是求學，反之，嘉義的市民朋友也會來到溪北。因此，邀請立法院好戰友蔡易餘一同騎鐵馬，加深南部鄉親的印象，進而讓大家了解政府推動政策的用心，不要讓南部鄉親覺得「那是北部的事」而事不關己。陳亭妃強調，只有讓「公投四個不同意」過關，才能為台灣帶來國家安定、經濟成長、拓展外交的力量。今日鐵馬行早上將騎到東山、白河、後壁、鹽水、新營、柳營，下午則在楠西、玉井、南化、左鎮進行宣傳。