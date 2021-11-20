中國「這行業」比科技業更操！　狂加班1.7倍才賺22K

▲比亞迪電動車本月初發生員工猝死案件，揭露中國製造業嚴重的加班問題。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

中國電動車製造商比亞迪1員工猝死，再度引發各界對中國製造業加班問題的關注，與光鮮亮麗的科技業大廠相比，製造業的加班情況更為嚴重，但卻很少被提及，尤其是常見的兩班制模式，甚至有統計指出，中國製造業勞工每月工作總小時數得達到法定時間的1.7倍，才能領到約人民幣5000元（約新台幣2.2萬元）。

據《券商中國》報導，比亞迪一名36歲員工本月初在租屋處猝死，他的打卡紀錄顯示，他10月份有26天工作時長都約12小時、總工作時數長達約280小時，早已超出中國勞動法規。猝死員工的堂哥說他2009年開始在比亞迪上班，今年7月從一廠調到二廠後在物流崗位工作，工作強度大，月薪約6、7千人民幣，「上一個月白班，然後一個月夜班」。

事實上，這已不是中國第一次發生員工猝死案例，今年年初，一名22歲的拼多多員工猝死消息也引發熱議，猝死事件頻發的背後，代表著「996文化」的蔓延，也就是「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」。隨後，中國多個網路大廠紛紛取消996工作制、禁止員工加班，而快手、字節跳動、美團社區團購業務美團優選等公司從6月開始也陸續宣布取消大小周工作制度。

8月26日中國最高法院和人社部確認996工作制嚴重違法，隨後於11月，有員工爆料字節跳動開始採用「1075」工作制，每天10點上班7點下班，一周工作5天，騰訊也傳出可能實施「965」制，後來在騰訊正式公佈的最新員工關懷方案中，指出工作滿15年的員工就可享受提前退休待遇。

從各家大廠釋出的新工作制度來看，中國科技業成功抗爭了「996」，然而與網路大廠相比，製造業的加班情況其實更為嚴重。根據58同城的數據統計，製造業企業普遍採用兩班制、上六休一的工作制度，統計結果顯示，製造業勞工需每月工作總小時數達到法定工作時間的1.7倍，才能領到約5000元人民幣（約新台幣2.2萬元）的月薪。

此外，除了嚴苛的工作時間，製造業還要面對更惡劣的工作條件，根據指針數據，最典型的就是兩班倒模式帶來的夜班，66%的崗位都明確點出有夜班，還可能遇到站班、穿無塵服等要求。

中國《勞動法》規定，勞工每天工作時間不超過8小時，且雇主必須保證勞工每週休息1天。