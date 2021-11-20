癡情男狂追5年告白　正妹崩潰「當街下跪磕頭」：求你放過我

▲女子跪下求男子放過她。（圖／翻攝自微博，下同）



圖文／CTWANT

相愛的人可以在一起，是這世界上最美好的事，但若是被不喜歡的人追求，情況就不是這樣了。中國安徽一名女子被愛慕了5年，男子曾多次向她表白，儘管每次都被拒絕，但仍不在意，這讓女子終於受不了，當街下跪磕頭：「求求你放過我！」

據了解，男子喜歡女子長達5年時間，女子也知情，但她並不喜歡對方，這5年以各種理由拒絕男子的表白，想讓對方知難而退，但意外的是，男子並沒有放在心上，無論她怎麼拒絕，依舊對她十分癡迷、愈挫愈勇，近日再度進行表白，這讓女子情緒崩潰，在安徽街頭當眾跪了下來，雙手合十祈求對方放過自己。

消息曝光後，引發一番討論，網友留言痛批：「這個男的都被女的拒絕了5年，為什麼還要這樣糾纏，人家這肯定是不想跟他在一起的意思，都這麼明顯了，逼著人家有意思嗎？」、「強扭的瓜不甜，愛情本就是兩個人的事情，喜歡自己人是他的自由，但是給別人的生活帶來困擾，就不應該了吧？感覺不像是愛人的表現」。

不過，也有人認為女子應該給男子一個機會，「5年的堅持，應該也有感動吧，如果不合適再分也是一樣的道理，這樣男人也死心了不是？」

其實，陸網上曾有過一段街頭問答，找了幾名年輕女生，詢問對於被男生告白的看法，但女生的答案卻讓人意外。有人就表示，不管女生喜不喜歡，多次表白的男生最不禮貌，「就像一扇敲不開的們，還一直敲，敲得自己手疼，還打擾裡面的女生」，可以得知，男生單方面的喜歡和表白，在女生看來，已經達到不禮貌的程度。

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