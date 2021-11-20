奶粉「怪癖吃法」炸童年回憶！　過來人嗨爆：爆炸好吃

▲奶粉可以乾吃？話題掀熱議。（圖／翻攝自Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

奶粉只能泡著喝嗎？有網友就分享，回憶起小時候直接乾吃奶粉的經驗，驚嘆超濃、超好吃，狂讚根本人間美味；貼文曝光後，立刻引起眾人共鳴，紛紛炸出童年回憶直喊，「原來大家都愛！」

有一名網友在網路論壇發文指出，自己半夜回憶過去時，想起小時候最喜歡趁母親不備時跑去廚房，打開罐子大口挖奶粉吃「那個味道根本超濃超好吃的啦！這什麼人間美味！不說了...我明天先去買一罐來吃」。

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▲奶粉超詭異吃法，掀起網友童年回憶。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，「乾吃奶粉真的超好吃！勾起我小時候的回憶」、「真的讚但很黏牙」、「我現在還是會偷吃我姪女的奶粉」、「小時候偷吃都被追著打」、「奶粉乾吃真的很香很奶味」、「奶粉直接吃真的爆炸好吃」、「我還以為我異類，原來大家都愛」、「直接吃超好吃！讓我陷入童年甜蜜回憶，小時候阿嬤都騙我說不能這樣吃，胃會打結」。

貼文還釣出許多人分享其它單吃醬、粉的經驗，「花生醬一定要直接吃的啊」、「阿華田粉超好吃！」、「可可粉直接吃，齁甲」、「推一個立頓奶茶粉乾吃」、「乾吃奶粉、花生醬、榛果巧克力醬，超爽超好吃」、「方糖我也會吃，現在直接買一盒吃」、「一定要乾吃美祿跟阿華田啊」、「桂格鮮奶燕麥片乾吃不會後悔」、「小時候曾經偷偷單吃過麥當勞的糖醋醬，有夠好吃，現在還是很愛吃」。