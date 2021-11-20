　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

奶粉「怪癖吃法」炸童年回憶！　過來人嗨爆：爆炸好吃

▲▼奶粉可以乾吃？話題掀熱議。（圖／翻攝自Dcard）

▲奶粉可以乾吃？話題掀熱議。（圖／翻攝自Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

奶粉只能泡著喝嗎？有網友就分享，回憶起小時候直接乾吃奶粉的經驗，驚嘆超濃、超好吃，狂讚根本人間美味；貼文曝光後，立刻引起眾人共鳴，紛紛炸出童年回憶直喊，「原來大家都愛！」

有一名網友在網路論壇發文指出，自己半夜回憶過去時，想起小時候最喜歡趁母親不備時跑去廚房，打開罐子大口挖奶粉吃「那個味道根本超濃超好吃的啦！這什麼人間美味！不說了...我明天先去買一罐來吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼奶粉超詭異吃法，掀起網友童年回憶。（圖／翻攝自Dcard）

▲奶粉超詭異吃法，掀起網友童年回憶。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，「乾吃奶粉真的超好吃！勾起我小時候的回憶」、「真的讚但很黏牙」、「我現在還是會偷吃我姪女的奶粉」、「小時候偷吃都被追著打」、「奶粉乾吃真的很香很奶味」、「奶粉直接吃真的爆炸好吃」、「我還以為我異類，原來大家都愛」、「直接吃超好吃！讓我陷入童年甜蜜回憶，小時候阿嬤都騙我說不能這樣吃，胃會打結」。

貼文還釣出許多人分享其它單吃醬、粉的經驗，「花生醬一定要直接吃的啊」、「阿華田粉超好吃！」、「可可粉直接吃，齁甲」、「推一個立頓奶茶粉乾吃」、「乾吃奶粉、花生醬、榛果巧克力醬，超爽超好吃」、「方糖我也會吃，現在直接買一盒吃」、「一定要乾吃美祿跟阿華田啊」、「桂格鮮奶燕麥片乾吃不會後悔」、「小時候曾經偷偷單吃過麥當勞的糖醋醬，有夠好吃，現在還是很愛吃」。

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
砍人畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」多人濺血
打高端成「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉　陳時中回應了
破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」
2男開趴害友人遭10煞砍死！原因竟跟傳播妹有關
莉婭道歉Keanna！「很抱歉搶了妳的老公」
快訊／紅衣女墜愛河身亡！　人從眼前突消失
健保明年不調漲！陳時中：後年無法考慮
瑪莎拉蒂男載妻產檢！當街「搞這事」妻秒傻眼
一到冬天荔枝椿象就不見　超過千隻「都躲這」！超噁畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打高端成「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉　陳時中拒絕：因應他國需要

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」　網怒喊再出征

健保安全準備金不足「明年傾向不調漲」！　陳時中：後年無法考慮

奶粉「怪癖吃法」炸童年回憶！　過來人嗨爆：爆炸好吃

一到冬天荔枝椿象就不見！　專家揭「躲在龍眼樹」：超過千隻

星宇航空全航線機票限時優惠！　台北飛東京可省近4千元

西門町57年老地標撐不住！　「豪華鐘錶」宣布年底停業

軍人集體詐學位！南亞遭爆逼老師竄改成績　免考試就能畢業拿學位

萬華淪便溺天堂？阿公尿她門口「按喇叭還被譙」：難怪疫情爆炸

混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」　解痛QA一次看

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

大中小邊境牧羊犬都懂撩妹 會跳舞會把妹是吃聰明長大嗎?｜萌萌懂懂 EP10｜游星淵 陳思綾

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

打高端成「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉　陳時中拒絕：因應他國需要

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」　網怒喊再出征

健保安全準備金不足「明年傾向不調漲」！　陳時中：後年無法考慮

奶粉「怪癖吃法」炸童年回憶！　過來人嗨爆：爆炸好吃

一到冬天荔枝椿象就不見！　專家揭「躲在龍眼樹」：超過千隻

星宇航空全航線機票限時優惠！　台北飛東京可省近4千元

西門町57年老地標撐不住！　「豪華鐘錶」宣布年底停業

軍人集體詐學位！南亞遭爆逼老師竄改成績　免考試就能畢業拿學位

萬華淪便溺天堂？阿公尿她門口「按喇叭還被譙」：難怪疫情爆炸

混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」　解痛QA一次看

白宮印太事務官：美國加強與夥伴關係　令中國感到「焦心」

今年首場大型國際馬拉松　萬金石馬拉松睽違1年8個月明開跑

美國CDC批准加強針！開放成年人施打「輝瑞、莫德納」　盼減緩疫情

砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

境外生單日增4例確診　校園累計總數達872例

打高端成「四劑戰士」！高嘉瑜要求道歉　陳時中拒絕：因應他國需要

NBA女主播爆詹姆斯開不起玩笑　因這事竟逼ESPN開除她

美發現中國秘密興建海外軍事基地　當地政府竟不知情

3姐弟吃完「同碗泡麵」上吐下瀉相繼死亡！　年紀最小才4個月大

「現在被懷疑是放閃IG的偶像」登熱門文！韓網見2男主角4關聯全笑翻

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

生活熱門新聞

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

西門町57年老店撐不住！　豪華鐘錶宣布年底停業

鐵粉逆轉？莫德納變心拜託來打3原因

摩斯漢堡「都是學生妹在吃」　網曝關鍵原因

山友嫌排雲餐難吃！玉管處慘遭反攻

世界十大「夜景遺產」在台灣　摩納哥夜景世界第一

3縣市大雨　下週「近冷氣團」急凍11℃

南亞遭爆逼老師竄改成績　軍人免考試就能畢業拿學位

萬華阿公尿在她家門　「難怪疫情在艋舺爆炸」

必比登「建宏牛肉麵」回歸！老闆鬆口透露「改名」原因

混打今開打！副作用躲不掉「藥師認證必備3寶」

冬天荔枝椿象就不見！專家揭躲在這

更多熱門

相關新聞

高雄外送美食排行出爐！　珍奶竟落榜

高雄外送美食排行出爐！　珍奶竟落榜

外送平台業者foodpanda透過數據進行分析，今日公布高雄年度熱門餐點，發現高雄人口味超特別！常見訂單第一名是「肉燥飯」，對當地人來說完全不意外；第二名則是小點心「米血」，從早到晚都有人訂，打敗全台人氣王「甜不辣」；第三是「四季春青茶」，而非常見的珍珠奶茶。

謝哲青喝奶喝出氣質新高度？

謝哲青喝奶喝出氣質新高度？

好市多神物夯到限購！網買到了：最棒的決定

好市多神物夯到限購！網買到了：最棒的決定

「台南」飯後必來一份甜點！

「台南」飯後必來一份甜點！

備戰2022米其林評鑑

備戰2022米其林評鑑

關鍵字：

奶粉吃法美食牛奶

讀者迴響

熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

陸劇男神隱婚生娃認了！

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

即／拜登照大腸鏡需麻醉　賀錦麗暫代總統職務

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面