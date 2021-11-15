好市多神物夯到限購！「撲空到想哭」會員終於買到了：最棒的決定

▲好市多。（圖／記者董美琪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

好市多「科克蘭牌牛奶」是不少人必買的商品之一，一組2瓶售價229元，CP值很高，正因如此，先前就有不少人抱怨「很難買」、「買不到」，讓業者不得不祭出限購令。值得一提的是，限購令正式開跑後，就有不少民眾終於看到牛奶的身影了，忍不住直呼「讚嘆好市多！」

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上貼文，提到大家如果想買牛奶的話，架上終於有貨了，因為好市多的「科克蘭牌牛奶」一卡限購一組，所以現在中午都還買得到。

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▲網友終於看到牛奶的身影了。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO表示，在限購令開跑之前，他已經好一陣子沒看到牛奶的影子了，所以實在非常感謝好市多，「這（限購令）真是近期最棒的決定了！」他覺得好市多犧牲一些整車搬的代購，來造福一般家庭真的很棒。

貼文曝光後，網友也紛紛留言大讚，「昨天下午去本來不抱希望能買到牛奶的，因為限購而買得到真是太開心了」、「早該這樣限購了」、「要是沒限購，我可能連影子都看不到」、「終於，好久沒買到了」、「真是體貼民眾」、「終於買到了」。

▲好市多科克蘭牛奶。（圖／記者曾筠淇攝）

不過，也有些網友表示，「希望限制三組啊，對於家庭用一組實在不夠啊，一箱也不至於被代購拿去賣」、「限購很好，但有時還是會撲空，喝個牛奶好困難」、「一點也不公平，都有花年費，為什麼限購？我也是家庭使用，我兩週就要8瓶」、「限購可以，我也看過一次推整車的，但限購一組也太少，至少兩組吧！又不是住隔壁可以常常去」。

根據《鏡週刊》報導，好市多企劃部副總經理王友玫表示，由於近來海運時程亂，牛奶需要特殊控溫貨櫃運送，貨櫃調度影響進貨時間，為了讓更多客人能買到牛奶，所以從11月10日起，科克蘭鮮乳每張會員卡限購一組（2瓶）。