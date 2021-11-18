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謝哲青喝奶喝出氣質新高度？網驚：果然是哲青老師！

▲▼謝哲青,牛奶,豐力富。（圖／翻攝自臉書）

▲謝哲青以豐力富牛奶的濃郁滋味，開啟紐西蘭味蕾的異國饗宴。（圖／翻攝自facebook「謝哲青」）

消費中心／綜合報導

旅行作家謝哲青，被封為「行走的百科全書」，日前在臉書分享一個讓他憶起紐西蘭的獨特滋味，便文思泉湧完整重現當年遊歷印象，帶粉絲一秒飛到紐西蘭。

原來熱愛旅行的謝哲青品嘗到的是豐力富奶粉的濃純天然滋味，讓他想起紐西蘭畜牧業百年傳承的職人精神及對土地呵護的堅持，才能讓滴滴牛奶都持續純粹美味。文章一出便引起粉絲熱議，紛紛留言驚嘆「乳糖不耐症的我，看到都想立馬買起來了」、「明白了喝牛奶跟品味牛奶的差異」、「喝的不只是牛奶，而是一段段美麗畫面」。連喝杯牛奶都能展現出如此深度與氣質，大概也只有謝哲青辦得到！

多次造訪紐西蘭的謝哲青，對紐西蘭文化、歷史相當熟識，更進一步述說紐西蘭第一大乳品公司恆天然，如何用心維護世界上「最後一塊淨土」。當地的牧場環境計畫，充分展現酪農以友善自然、科學的方式呵護環境的決心，彷彿保護這片土地的使命，深植當地於酪農的DNA中。恆天然旗下直營奶粉品牌豐力富，更延續世代的永續理念，種植樹叢，妥善區隔水路與牛隻活動範圍，以確保牛隻飲水純淨。也難怪畜牧業如此發達的紐西蘭，仍能保有如此天然、純淨的環境。

▲▼謝哲青,牛奶,豐力富。（圖／謝哲青提供、翻攝自facebook）

▲紐西蘭酪農世代傳承永續理念，區隔水路與牛隻活動範圍，以確保飲水純淨。（圖／謝哲青提供）

謝哲青進一步分享，豐力富自營牧場乳牛一年有超過300天悠遊於草原上，隨時享受羨煞世人的紐西蘭純淨風光，這背後的原因除了豐力富重視乳牛的生活品質外，更是為了創造出高品質的牛乳。豐力富從源頭自營牧場層層把關，讓牛隻以食用天然牧草為主，產出高營養價值牛奶。消費者手中那一杯純淨天然的豐力富牛奶，都是經過牧場職人及專家的嚴格把關，確保品質及口感皆是最高規格。

▲▼謝哲青,牛奶,豐力富。（圖／謝哲青提供、翻攝自facebook）

▲豐力富自營牧場乳牛一年超過300天悠遊於草原上，以食用天然牧草為主，產出高營養價值牛奶。（圖／謝哲青提供）

謝哲青透過品嘗豐力富奶粉的濃醇香，重現記憶中紐西蘭曾經帶給他對於自然循環的深刻體驗，也認同豐力富在牧場職人對待土地及乳牛的細心照護下，絕對是讓人最信任、安心的品牌。

在紐西蘭之旅正式重啟前，謝哲青也邀請大家一起用豐力富，一同體會紐西蘭自然、純粹的美好，來場味蕾的異國饗宴吧！

▲▼謝哲青,牛奶,豐力富。（圖／謝哲青提供、翻攝自facebook）

▲謝哲青透過這口「豐力富」極致的濃醇香，體會紐西蘭自然的純粹美好。（圖／翻攝自facebook「謝哲青」）

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關鍵字：

謝哲青牛奶豐力富

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