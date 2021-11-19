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歐洲疫情攀升　希臘擴大「不打疫苗者」封殺令

▲▼奧地利未接種疫苗的民眾趕在全國居家禁足令生效前，趕往接種疫苗。（圖／路透）

 ▲奧地利未接種疫苗的民眾趕在全國居家禁足令生效前，趕往接種疫苗。（圖／路透）

中央社倫敦19日綜合外電報導

歐洲的COVID-19疫苗越打越多，但秋冬以來疫情急遽升溫，多個國家開始封殺不打疫苗者，讓他們生活備受限制，盼藉此逼這些人打疫苗遏止疫情。

德國政府已擬議，要把工作場所只留給已接種疫苗、已痊癒或病毒篩檢陰性者，拒絕接種疫苗的人也會愈來愈被咖啡館、理髮店拒於門外。

比利時恢復在家工作，並將強制配戴口罩的年齡層下修至10歲。

「紐約時報」報導，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天宣布，將對未接種疫苗的族群實施額外限制，以防止感染人數飆升。

▲希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲繼奧地利之後，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也考慮擴大「不打疫苗者」封殺令。（圖／達志影像／美聯社）

米佐塔基斯在電視演說表示，自22日起會有更多室內場所僅限打過疫苗者入內，對於未接種疫苗的人來說，光持陰性篩檢證明已不足以進入電影院、劇院、博物館和健身房。希臘於9月中實施的防疫限制已禁止未接種疫苗者進入咖啡館和餐廳等，如今還要擴大範圍。

整個歐洲正經歷新一波疫情，在希臘之前早有多國祭出嚴格防疫限制。像奧地利除對未打疫苗者實施廣泛限制後，下週薩爾斯堡（Salzburg）和北奧地利邦（Upper Austria）還要全面封城。

德國聯邦國會今天通過一項法案，其中一項措施為只有打過疫苗、染疫痊癒或篩檢陰性的人才能搭乘大眾運輸或進公司上班。預計19日全國16個邦都會通過這項措施。

法國和義大利是允許持健康通行證的人進入咖啡館、博物館和健身房等室內場所，有通行證代表已接種COVID-19疫苗、已染疫康復或者病毒篩檢陰性。然而還有報導指出，兩國在考慮進一步限縮，僅允許打過COVID-19疫苗者進入前述場所。

自疫情爆發以來，捷克染疫人數屢創新高。政府宣布自22日起，未持疫苗接種卡或染疫痊癒證明的人，不得進入餐館、酒吧和美髮沙龍，也不得參加大型活動。

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