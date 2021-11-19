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歐洲第一槍！奧地利宣布下周一「全國封鎖」　打了疫苗也沒用

▲▼奧地利未接種疫苗的民眾趕在全國居家禁足令生效前，趕往接種疫苗。（圖／路透）

▲ 奧地利疫苗接種率在西歐國家中吊車尾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奧地利第4波疫情兇猛，儘管政府對未接種疫苗者祭出禁足令，確診數仍節節攀升，疫情最嚴重的二個邦將於下周實施封城。政府於當地時間19日宣布，封鎖範圍擴大至全國民眾，不論是否接種疫苗，22日起皆受到限制，成為歐洲今秋第一個全國封鎖的國家。

《路透社》指出，奧地利僅66%人口已接種疫苗，為西歐疫苗覆蓋率最低的國家之一，也是感染人數最高的國家之一，近一周內每10萬人中就有971.5人染疫，確診數連日創下新高。

奧地利疫情最嚴重的薩爾斯堡及上奧地利邦先前已宣布，下周起各自施行封城，且正敦促中央實施全國封鎖。全國9個邦首長19日與總理查倫柏（Alexander Schallenber）、衛生部長繆克斯坦（Wolfgang Mueckstein）會面後，查倫柏於當地時間中午舉行記者會，宣布全國封鎖令，期間將關閉校園並實施宵禁。

查倫柏說明，22日起全國封鎖至少10天，最多20天，「我們不想要第5波疫情」。他也宣布，明年2月1日起將強制全國民眾接種疫苗。

此前，奧地利15日起對所有未接種疫苗者實施居家禁足令，但確診數持續上升，遠高於一年前全國封鎖期間的高峰。

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