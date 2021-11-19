台北港消波塊驚見裸上身男屍…死因未明　警靠「牛仔褲」追身分

▲台北港消波塊內驚見海流屍。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

位在新北八里的台北港19日上午9時許，有民眾在防波堤外側消波塊驚見男性浮屍，嚇得趕緊通報警方，經查該名男子上半身赤裸、身上穿有牛仔褲，依據浮腫情形研判已經死亡多日，初步清查並無符合失蹤人口特徵，警方將進一步清查鄰近地區有無落水釣客或失蹤民眾，並將進行相驗解剖以釐清死因。

據了解，一名黃姓男子向新北市警方報案稱，他在台北港北一碼頭對面的北防波堤消波塊發現浮一具疑似男性浮屍，港務警察獲報後前往察看，發現死者身上沒有任何身證件，現場沒發現遺留物品，研判是由海上漂流卡在防波堤內，已經死亡多日。

警方連絡吊車公司派遣機具，先將遺體吊置到路面上暫放後，經鑑識人員初步採證後並無他殺痕跡，在檢察官指示下先將遺體運至殯儀館冰存。

由於男子特徵點並不明顯，警方將持續調查鄰近地區有無失蹤人員，另請各釣魚群組、地方社團詢問近日有無民眾相關失蹤訊息，如民眾有家屬失蹤多日未返家，可向基隆港務警察總隊臺北中隊聯繫比對。

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