　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！

▲▼ 咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！ 。（圖／中美洲經貿辦事處）

▲瓜地馬拉駐台大使葛梅斯(左3 )、尼加拉瓜駐台大使李蜜娜(右3)、外交部國際合作及經濟事務司蔡允中司長(右2)、拉丁美洲及加勒比海司陳昆甫總領事(左1)、中美洲經貿辦事廖鴻達主任(右1)與宏都拉斯駐台商務專案經理歐陽群(左2)品嚐由台灣創意咖啡大賽冠軍陳冠文，使用瓜地馬拉咖啡豆及台灣蓮霧調製而成的創意咖啡。

圖、文／中美洲經貿辦事處提供

「2021台灣國際茶、酒、咖啡展」11月19日起一連四天在台北南港展覽館一館熱情展開，中美洲經貿辦事處與尼加拉瓜、宏都拉斯及瓜地馬拉駐台大使館特別籌畫「中美洲館」，徵集數十家台灣進口商大力推廣友邦優質咖啡分享給台灣的業者與咖啡同好。

瓜地馬拉駐台大使葛梅斯(Willy Gómez)、尼加拉瓜駐台大使李蜜娜(Mirna Rivera)、外交部國際合作及經濟事務司蔡允中司長、中美洲經貿辦事廖鴻達主任與宏都拉斯駐台商務專案經理歐陽群共同出席19日上午舉辦的開幕典禮，並於會後前往中美洲館參觀，品嚐台灣進口商現場沖煮的香醇咖啡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！ 。（圖／中美洲經貿辦事處）

▲今年約有數十家台灣咖啡進口商於中美洲館展售來自瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜的優質咖啡。

中美洲因得天獨厚的種植環境，孕育出品質廣獲國際肯定的好咖啡，所以今年「中美洲館」嚴選多樣中美洲優質咖啡商品展售，並洽邀WCE世界大賽冠軍吳則霖、王策、劉邦禹，以及台灣拉花、創意咖啡冠軍陳顥元和陳冠文等人，使用中美洲咖啡豆，進行手沖、拉花與義式沖煮示範秀；此外展期間也將舉辦數場咖啡講座，由咖啡達人分享包括自家烘焙技術交流、精品咖啡一沖上手及中美洲咖啡莊園巡禮等主題，並推出各項打卡優惠與好康贈獎活動。

▲▼ 咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！ 。（圖／中美洲經貿辦事處）

▲尼加拉瓜今年邀請4家進口商透過沖煮、咖啡調酒及商洽等活動來推廣尼國優質咖啡。

尼加拉瓜今年邀請4家進口商透過沖煮、咖啡調酒及商洽等活動來推廣尼加拉瓜優質咖啡。尼國咖啡風味內斂，帶有奶油、巧克力、焦糖與堅果香氣是主要特色，口感溫潤且酸值較低，相當符合國人口味，在台灣連鎖咖啡店或超商都很常見尼國咖啡。尼駐台大使李蜜娜特別推薦波旁(Bourbon)品種的咖啡豆，喝起來風味溫和圓潤，入口回甘！

▲▼ 咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！ 。（圖／中美洲經貿辦事處）

▲瓜地馬拉咖啡帶有堅果、辛香及巧克力味，是台灣最受歡迎的咖啡之一。

宏都拉斯因得天獨厚的環境，以及咖啡協會(IHCAFE)積極改善品種，讓宏國成為全球第五大、中美洲第一大咖啡出口國。每天至少喝三杯黑咖啡的宏駐台大使寶蒂絲妲偏好加入大量的糖，入口後便能感受咖啡酸苦甜的平衡美味，她十分推薦台灣人嘗試宏國這種傳統咖啡的甜美滋味！今年共有8家業者展出宏國各咖啡產區的精品咖啡，與台灣民眾分享其細緻曼妙的香氣與口感。

▲▼ 咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！ 。（圖／中美洲經貿辦事處）

▲宏都拉斯是全球第五大、中美洲第一大咖啡出口國，今年共有8家業者展出宏國各產區的精品咖啡。

瓜地馬拉咖啡是在台灣最受歡迎的咖啡之一，今年瓜地馬拉國家咖啡協會(Anacafé)及咖啡出口商協會(ADEC)特別寄送各式樣品來台，與在台咖啡進口商共同行銷瓜國咖啡的高品質形象及多元風味。其中世界熟知的安提瓜(Antigua Classic)和薇薇特南果(Highland Huehue)是瓜駐台大使葛梅斯特別推薦的產區，前者帶有堅果、辛香及巧克力味；後者則是富含花果香與醇酒滋味。

咖啡癮是不是犯了呢？咖啡控先衝南港了！11月19至22日快一起到「中美洲館」享受濃醇的中美洲頂級咖啡。

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
吃飽就拉恐是「這疾病」惹禍　醫破解詭異迷思
迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」
5張台積電放到忘記　翻漲9倍「爽賺353萬」！
「建宏牛肉麵」回來了！老闆透露改名原因
快訊／學姐黃瀞瑩「被請辭」！親上火線發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

必比登「建宏牛肉麵」回歸！老闆鬆口透露「改名」原因

台大研究混打抗Delta保護力達100%？　羅一鈞解析數據

想愛又怕受傷害！「戀愛恐慌星座TOP3」　冠軍驚呆網：明明顧家溫柔

咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！

超過50%錢包「藏2種↑細菌」　醫揭驚人數據：女人錢包最髒！

高雄一周3大社宅動土開工　未來40%↑戶數提供弱勢、急難救助

台南一級棒！教育部教學卓越獎2金4銀　2校長獲校長領導卓越獎

高端自願軍「想打公費AZ」遭拒　莊人祥釋疑：權益沒有不同

摩斯漢堡「都是學生妹在吃」　網曝1關鍵太中肯：男生會抱怨

夫妻雙眼皮...寶寶卻「丹鳳眼」！真相曝人夫臉綠：誰的種

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

曾莞婷羞看小鮮肉熱舞「被胸肌震到」　雙手強制摸六塊肌「往下伸」：血壓有點升高

必比登「建宏牛肉麵」回歸！老闆鬆口透露「改名」原因

台大研究混打抗Delta保護力達100%？　羅一鈞解析數據

想愛又怕受傷害！「戀愛恐慌星座TOP3」　冠軍驚呆網：明明顧家溫柔

咖啡控不能錯過！中美洲友邦迷人咖啡一次品足！

超過50%錢包「藏2種↑細菌」　醫揭驚人數據：女人錢包最髒！

高雄一周3大社宅動土開工　未來40%↑戶數提供弱勢、急難救助

台南一級棒！教育部教學卓越獎2金4銀　2校長獲校長領導卓越獎

高端自願軍「想打公費AZ」遭拒　莊人祥釋疑：權益沒有不同

摩斯漢堡「都是學生妹在吃」　網曝1關鍵太中肯：男生會抱怨

夫妻雙眼皮...寶寶卻「丹鳳眼」！真相曝人夫臉綠：誰的種

李子強初登板5局無失分　富邦5局4比0統一

新竹市、南寮都有「球棒隊」現蹤！　惡煞砸民宅：教訓對方啦

男自稱小北百貨股東…又爆他賣假包欠400萬　連千毅怒回應了

兄弟不悶了！高宇杰2分砲　4局2比0領先樂天

進步獎可以再進步　鄭鈞仁布局更上手

遭指臥底謝長廷告了！　狠酸施明德公開江鵬堅私下告白「不道德」

SCFI微升0.03%　船公司估美西塞港漸改善、下月貨量將上升

吃飽就拉＝瘦？醫破解「詭異迷思」：恐是這疾病惹禍

IBM突破運算極限！推量子處理器超越100 量子位元大關

學姐黃瀞瑩被請辭　他留言力挺：凡殺不死我們的必使更強大

生活熱門新聞

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

小學生直式乘法太難了！網一片哀號「看不懂」

海邊撿到「國軍野戰口糧」　日本人曝試吃心得

鼎泰豐必點？隱藏版2道菜一吃上癮

近冷氣團「強冷空氣」來襲時間曝　北台急凍11℃

下雨開車少做一件事吃4500罰單　他驚：學到了

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

弟弟帶公主病女友回家「4句話讓全家吐血」！

外送月跑200單「實領不到7千」　他氣罵反被嗆爆

電腦已沒人在裝防毒軟體？內行人曝2原因

第三劑全民都要！專家點名「這類人」要混打

更多熱門

相關新聞

ZIGGY極速冷萃咖啡機風靡咖啡展

ZIGGY極速冷萃咖啡機風靡咖啡展

HIROIA全新推出的ZIGGY極速冷萃咖啡機，大大縮短冷萃咖啡製作的時間，僅需5分鐘就可完成，還可自訂比例製作不同風味的咖啡，質感高雅的美型外觀，更成為今年國際咖啡展的矚目焦點！

台北茶酒展　免費品味金門高粱

台北茶酒展　免費品味金門高粱

飛利浦羽量級咖啡機　主打大容量

飛利浦羽量級咖啡機　主打大容量

科工館咖啡展　飄香開幕

科工館咖啡展　飄香開幕

關鍵字：

咖啡展中美洲咖啡

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

更多

最夯影音

更多
超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面